Divers Economie

Le port de Casablanca entreprend de nouvelles

mesures pour renforcer le contrôle des marchandises



Le comité local de sûreté du port de Casablanca a entrepris plusieurs mesures en vue d’organiser et de fluidifier le passage des marchandises audit port, selon l'Agence nationale des ports (ANP).

Il s'agit du renforcement du travail continu 24/24H, l'optimisation de l’organisation des flux et des files d’attente des camions à l’intérieur du port, l'assistance technique continue au niveau des scanners pour éviter toute interruption ou retard lors du passage aux scanners, l'affectation supplémentaire de moyens humains pour une gestion optimale des flux et la sensibilisation de toutes les parties prenantes sur la nécessité de respecter les dispositions entreprises, précise l'ANP dans un communiqué. Ces mesures restent bien évidement accompagnées par d’autres projets engagés par l’ANP qui s’inscrivent dans l’objectif de simplification et d’amélioration continue de la qualité de service rendu aux usagers du port, souligne la même source.

En outre, l’ANP continue ses efforts en matière de renforcement des équipements dédiés au contrôle des marchandises par la mise en place d’un 5ème scanner à double foyer dont les travaux de mise en place sont en cours de réalisation, fait savoir le communiqué.



Hausse des nuitées dans les établissements touristiques classés à Essaouira



Le nombre des nuitées enregistré dans les établissements d'hébergement touristique classés au niveau de la ville d'Essaouira, a enregistré une hausse de 12% durant les quatre premiers mois de l'année 2019 par rapport à la même période de l'année écoulée.

Cette performance a été accompagnée également d'une augmentation de 13% du nombre des arrivées dans la ville d'Essaouira durant la même période de l'année en cours, indique la délégation provinciale du tourisme de la cité des Alizés dans un communiqué. Ainsi, la plupart des catégories d'établissements touristiques de la ville ont enregistré des hausses en termes de nuitées, avec 7% pour les hôtels 5 étoiles, 24% pour les maisons d'hôtes, 54% pour les hôtels 3 étoiles et une croissance de 13% pour les hôtels 2 étoiles, précise-t-on de même source.

Et de poursuivre que la catégorie d'hôtels 5 étoiles et les maisons d'hôtes s'accaparent, à elles seules, la part du lion avec 63% du total des nuitées enregistrées à Essaouira durant les quatre premiers mois de l'année en cours.

Cette augmentation du nombre des nuitées s'explique par les bonnes performances enregistrées par les non-résidents, notamment la France (+20%), la Belgique (+18%), l'Allemagne (+26%), la Hollande (+20%), le Canada (+56%), les USA (+26%) et l'Espagne ((+13%), indique-t-on.