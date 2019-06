Divers Economie

Démission du bureau dirigeant du KACM



Les membres du bureau dirigeant du Kawkab Athlétique Club de Marrakech (KACM)-section football ont annoncé, mardi, leur démission collective suite à la relégation en 2ème division de la "Botola Pro-Maroc Telecom" de l’équipe de la cité ocre.

Dans un communiqué publié par le bureau dirigeant démissionnaire à l’adresse des adhérents et des membres du comité directeur du KACM, le président du club a appelé à la tenue de l'assemblée générale ordinaire à la date qui sera fixée par ledit comité ou les adhérents, conformément à la stratégie d’adaptation à la nouvelle loi sur l’éducation physique, dans un délai ne dépassant le 31 juillet prochain, et ce pour l'examen et l’adoption des rapports moral et financier.

A rappeler qu'au terme de la saison 2018-2019 de la "Botola Pro-Maroc Telecom" (D1), le KACM a occupé la 15ème et avant-dernière place du classement final avec 30 points (7 victoires, 9 nuls et 14 défaites), accompagnant ainsi le Chabab Rif d’Al Hoceima en 2ème division.



Victoire d’Ayoub Id Omar



C’est sur les fairways du Mazagan Beach and Golf Resort que s’est déroulé récemment l’Omnium III. Trois jours de compétitions au cours desquels l’élite des golfeuses et golfeurs professionnels et amateurs du Royaume ont donné le meilleur d’eux-mêmes dans les conditions clémentes offertes par la météo.

C’est Ayoub Id Omar qui s’impose grâce à 3 cartes sous le par (71-68-70) pour finir à -7, 3 coups devant Amine El Kharraz qui termine à -4. Ayoub Lguirati et Fayçal Serghini complètent le podium dans le par total.

A noter la 5ème place de Maha Haddioui qui vient compléter un Top 5 qui illustre une émulation sportive allant au-delà des statuts ou des genres (2 amateurs, 3 professionnels dont une dame)

Prochaine étape, l’Omnium IV à Rabat au Royal Golf de Dar Es Salam.