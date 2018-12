Divers Economie

L’aéroport de Dakhla affiche une hausse

de son trafic aérien en octobre



Le trafic aérien au niveau de l'aéroport de Dakhla a affiché une hausse de 12,78% en octobre 2018 par rapport au même mois de l'an dernier, selon des données de l'Office national des aéroports (ONDA).

Le nombre de passagers ayant transité par cet aéroport a atteint 16.951, contre 15.030 voyageurs durant le même mois en 2017, précise la même source.

Ainsi, l'aéroport représente 0,87% du volume de trafic enregistré au niveau des différents aéroports du Royaume en octobre.

A l’échelle nationale, plus de 1,95 million de passagers ont été accueillis en octobre, soit une hausse de 9,67% par rapport à la période de référence l’année dernière. Au cours des dix premiers mois de 2018, le trafic des passagers au niveau de l'aéroport de Dakhla a augmenté de 17,64% pour atteindre 162.216 passagers, contre 137.891 durant la même période de l'an dernier, soit 0,86% du trafic aérien à l’échelle nationale.

Un total de 18,8 millions de passagers ont transité par les différentes structures aéroportuaires du Royaume à fin octobre 2018, soit une hausse de 10,14% par rapport aux 10 premiers mois de l'année écoulée.



Le secteur privé marocain joue un rôle clé dans le processus de partenariat avec les pays africains



Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Salaheddine Mezouar, a souligné que le secteur privé marocain joue un rôle essentiel dans le partenariat avec les pays africains.

Dans une déclaration à la MAP en marge de sa participation aux sessions du Forum international de l'investissement "Africa 2018" qui s’est tenu récemment à Charm el-Cheikh, M. Mezouar a souligné que la présence d'entreprises marocaines à cette rencontre témoigne de l'intérêt qu'accorde le Maroc à sa coopération avec les pays africains et à la dynamique des investissements marocains dans divers secteurs vitaux du continent africain.

L'expérience marocaine sur le terrain reflète le rôle crucial joué par le secteur privé marocain dans le développement des pays de l'Afrique, a soutenu M. Mezouar, soulignant que le Royaume est le premier investisseur dans les pays d'Afrique de l'Ouest et le deuxième investisseur africain sur le continent, avec un volume d'investissements estimé à 3 milliards de dollars entre 2008 et 2017.

Il a déclaré que les accords qui régissent le partenariat maroco-africain (plus de 1000 accords) sont un facteur important pour faire progresser la coopération avec les pays du continent, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi visant à promouvoir la coopération Sud-Sud et à renforcer les échanges économiques entre le Maroc et les pays africains.

"La présence du secteur privé marocain dans les divers forums économiques sur le continent africain, y compris le Forum de Charm el-Cheikh, découle de sa volonté d'accompagner la dynamique économique que connaît l'Afrique, un continent au potentiel d'investissement prometteur qui a besoin d'être optimisé", a soutenu M. Mezouar.