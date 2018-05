Distribution de la subvention publique

De nombreuses mesures ont été prises au cours de l'année 2018 pour renforcer la transparence et assurer l'égalité des chances et le respect de la bonne gouvernance dans l'obtention de la subvention publique, a souligné le ministère de la Culture et de la Communication.

Dans un communiqué, le ministère explique avoir privilégié la parité sectorielle dans la distribution des subventions à travers l'inclusion des directions régionales du ministère dans l'examen des demandes de soutien de projets à dimension locale et régionale, en veillant à élargir ces subventions pour en faire bénéficier le plus grand nombre de projets.

En vue de faire évoluer le mécanisme d'aide publique, des mesures ont été prises au niveau de la numérisation des mécanismes de demande d'obtention du soutien public dans le cadre de la transparence et de la bonne gouvernance, et ce à travers la signature d'un partenariat entre le ministère de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique et le ministère de l'Economie et des Finances, fait savoir le communiqué.

Le ministère souligne que l'aide octroyée au profit des projets culturels et artistiques est soumise à des dispositions organiques qui déterminent les cahiers des charges, les objectifs, les bénéficiaires, le type de projets, les conditions de candidature, les pièces composant le dossier de demande d'aide, les sommes dédiées et la façon dont elles sont dépensées, les plafonds et les délais de dépôt de dossiers. Le soutien du ministère est apporté selon des normes précises et adaptées à chaque domaine artistique, note le communiqué, précisant que pour ce qui est des associations et des manifestations artistiques, il est octroyé aux projets en fonction de leur complémentarité avec le plan d'action culturel du ministère, leur sérieux, leur professionnalisme et la précision dans leur présentation.

Dans le domaine de la musique, du théâtre et des arts plastiques, il est procédé, à l'instar des autres domaines, au traitement des demandes de subvention conformément au décret et aux décisions conjointes du comité créé conformément à la loi, qui évalue les éléments de qualité, nouveauté, professionnalisme, innovation et créativité des projets, ajoute la même source.

Le ministère a reçu, au titre de 2018, 1.267 demandes de soutien de projets dans divers domaines culturels et artistiques, dont 659 projets ont reçu un appui d'environ 21 millions de dirhams, relève le communiqué, dans l'attente des chiffres relatifs au soutien aux associations et manifestations culturelles et artistiques, notant que jusqu'à présent le comité chargé de l'étude des dossiers est en phase d'examiner 872 demandes provenant de diverses régions du Royaume.

Le soutien apporté aux domaines culturels et artistiques est l'une des priorités du plan d'action du ministère de la Culture et de la Communication, département de la Culture, conformément aux dispositions de la Constitution, en particulier l'article 26, qui stipule que "les pouvoirs publics apportent, par des moyens appropriés, leur appui au développement de la création artistique...favorisent le développement et l'organisation de ces secteurs de manière indépendante et sur des bases démocratiques et professionnelles précises".