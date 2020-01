Distinction de designers marocains à l’Oriental Fashion Awards

Des designers et stylistes marocains ont été primés, mardi soir à la Maison de l’Unesco à Paris, à l’occasion de la première édition de l’Oriental Fashion Awards, prix dédié à récompenser les créateurs de mode pour leur travail et leur engagement à préserver des savoir-faire ancestraux.

Cette cérémonie intervient au lendemain de la 34e édition de l’Oriental Fashion Show, créé en 2004, par la Marocaine Hind Joudar, qui a choisi le célèbre Carrousel du Louvre, pour mettre en avant les splendeurs orientales à travers une sélection d'une vingtaine de maisons de couture.

A cette occasion, les designers marocains Samira Haddouchi, Saad Ouadrassi, Fatima-Zahra El Filali Idrissi et Houda Serbouti, ont reçu les Oriental Fashion Awards aux côtés de stylistes de renom représentant différents pays et différentes cultures, dont l’Egyptien Hany El Behairy, le Libanais Abed Mahfouz, l’Ouzbèke Sofia Ashur, le Franco-Palestinien Hindi, la Turque Aynour Aliyeva et la Tunisienne Mouna Ben Braham.

Les représentants de la haute couture traditionnelle marocaine ont également partagé le podium avec Norah Alhumaid (Arabie Saoudite), Adiba Al Mahboub (Koweït), Uventa (Azerbaïdjan), Saher Akel (Palestine), Gina Frias (Malaisie), Jamal Taslaq (Palestine), Yasmina Chellali (Algérie), Nafisa Imranova (Tadjikistan) et Raishma Islam (Royaume-Uni/Pakistan).

Cet événement rend hommage aux designers et à leurs créations qui ont été présentées notamment à Paris, a déclaré à la MAP Mme Joudar, fondatrice de cette plateforme internationale dédiée à la couture et à la mode orientale, et présidente de l’Association Route de la soie et d’Al Andalus.

Elle s’est dite “très fière” des stylistes marocains qui ont été primés lors de cette cérémonie. Il s'agit de personnes “persévérantes, de goût qui font un travail exceptionnel pour le présenter au monde entier”.

Le choix de l’Unesco pour abriter cette première édition des Oriental Fashion Awards a toute sa symbolique d’autant plus qu’il s’agit d’un haut lieu pour la préservation du patrimoine, a ajouté Mme Joudar.

De son côté, Aziza Belkhayat, qui a été primée en hommage à son exposition à l’Oriental Fashion Show de caftans traditionnels réalisés par les élèves de son école de stylisme, de modélisme et de couture traditionnelle à Fès, a indiqué que ce trophée représente une reconnaissance à ses plus de trente années au service de la couture traditionnelle marocaine.

Hany El Behairy, l’un des plus grands designers de la haute couture au Moyen-Orient, s’est dit ravi de participer à l’Oriental Fashion Show et de représenter de la meilleure façon son pays, l’Egypte, ajoutant qu’il se trouve dans la capitale française pour participer aussi à la Fashion week de Paris.

Des trophées ont également été décernés à l’artiste peintre marocaine, Rajae Lahlou, à la chanteuse Xena Aouita et au chanteur d’opéra franco-marocain de confession juive David Serero.

La cérémonie de remise des trophées s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités du monde de la mode et de la culture et de plusieurs diplomates dont Samir Addaher, ambassadeur délégué représentant permanent du Royaume auprès de l’Unesco.

La 34ème édition de l’Oriental Fashion Show Paris a été l’occasion pour les designers et stylistes marocains de présenter leurs dernières créations lors d’un défilé d'exception et de prestige.