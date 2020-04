Disney repousse la sortie des prochains Marvel

Disney a décidé de repousser la sortie d'une douzaine de films Marvel et autres grosses productions mais espère maintenir "Mulan" pour cet été, malgré la pandémie de coronavirus qui a contraint la plupart des cinémas à fermer leurs portes. Le nouveau calendrier communiqué vendredi par Disney reporte de plusieurs mois des films Marvel très attendus par les fans, comme "Black Widow" et "The Eternals", ainsi que les suites consacrées aux super-héros Thor et Docteur Strange. Premier film de la nouvelle "phase" prévue par Marvel, "Black Widow", avec Scarlett Johansson dans le rôle titre, est désormais programmé pour novembre. Cela décale automatiquement les autres films de la série à venir. Un film Marvel initialement prévu pour l'été 2022, dont le titre n'avait pas été communiqué, a même totalement disparu de la nouvelle liste. Disney se veut cependant optimiste sur la fin des mesures de confinement en Amérique du Nord, où "Mulan", version en prises de vue réelles du célèbre dessin animé, devrait sortir dans les salles le 24 juillet.

Le numéro un mondial du divertissement a en revanche renoncé à projeter dans les cinémas "Artemis Fowl", adaptation en long-métrage d'un livre jeunesse qui sortira finalement directement sur sa plateforme de streaming Disney+, un sort similaire à celui de nombreux autres films. Le cinquième volet des aventures d'Indiana Jones, qui n'a pas encore de titre, va quant à lui accuser un retard d'un an: il ne sera pas visible avant juillet 2022. L'invicible super-héroïne "Captain Marvel" est la seule à tirer son épingle du jeu: le numéro 2 a été avancé d'un mois, à juillet 2022 lui aussi.