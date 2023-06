Disney prépare une série animée pour enfants avec une petite sirène noire

Disney a annoncé mardi une nouvelle série animée pour enfants inspirée de son film de 1989 "La petite sirène", qui mettra à nouveau en scène une Ariel noire, comme l'adaptation en prise de vues réelles sortie en salle le mois dernier.



Intitulée "Disney Junior Ariel", cette série musicale pour les tout-petits est actuellement en production et doit sortir l'année prochaine.

Elle raconte les aventures sous-marines d'Ariel, princesse sirène de 8 ans, et de ses amis (dont Polochon) aux quatre coins du royaume féérique d'Atlantica, inspiré des Caraïbes.



"Je suis très enthousiasmée par Ariel, je ne pensais pas qu'on aurait un personnage emblématique comme elle" dans un dessin animé pour tout-petits, s'est réjouie Ayo Davis, la présidente de Disney Branded Television, filiale dédiée aux contenus télé, lors d'une conférence de presse au Festival d'animation d'Annecy, en France.

"Je suis aussi très enthousiasmée à l'idée d'avoir un personnage auquel ma fille peut s'identifier", a ajouté la dirigeante afro-américaine.



Ce projet n'est pas anodin pour Disney, qui a essuyé des commentaires racistes sur les réseaux sociaux après avoir confié le rôle d'Ariel à la chanteuse de R&B Halle Bailey dans son dernier film plutôt qu'à une actrice blanche comme le personnage fictif d'origine.



La firme aux grandes oreilles, qui multiplie ces dernières années les prises de position en faveur de la diversité, est notamment engagée dans un bras de fer avec le gouverneur de Floride aux politiques jugées homophobes, Ron DeSantis, rival de Donald Trump aux primaires républicaines pour la présidentielle de 2024.



La première princesse noire de Disney n'est apparue qu'en 2009 sous les traits de Tiana dans le long-métrage d'animation "La Princesse et la Grenouille".