Disney boude les salles de cinéma en France pour son prochain film

Harvey Weinstein



Harvey Weinstein, l'ex-producteur de cinéma déchu de Hollywood dont les crimes avaient déclenché en 2017 le mouvement #MeToo, va être inculpé au Royaume-Uni pour des agressions sexuelles qui remonteraient à 1996.



Agé de 70 ans, M. Weinstein purge depuis 2020 une peine de 23 ans de prison pour agressions sexuelles et viol aux Etats-Unis. Désormais incarcéré en Californie, il attend par ailleurs un nouveau procès à Los Angeles pour crimes sexuels.



Mercredi, la Crown Prosecution Service (CPS), le parquet britannique, a indiqué dans un communiqué "avoir autorisé la Metropolitan Police à poursuivre Harvey Weinstein dans deux chefs d'accusation concernant des agressions sexuelles sur une femme en août 1996". Les poursuites ont été autorisées "à la suite d'une révision des preuves rassemblées par la police dans son enquête".



Selon un communiqué de la police londonienne, qui doit désormais formellement inculper M. Weinstein, la victime présumée est désormais âgée d'une cinquantaine d'années. La justice anglaise ne prévoit pas de prescription pour ce type de crimes.



A partir d'octobre 2017, les révélations et la chute d'Harvey Weinstein avaient déclenché le mouvement mondial #MeToo de prise de conscience et de lutte des femmes contre les agressions et crimes sexuels. Au total, quelque 90 femmes - dont les superstars Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow et Salma Hayek - ont accusé Harvey Weinstein de harcèlement ou d'agressions sexuelles. Il a toujours nié les faits, à New York comme en Californie, affirmant que ses accusatrices étaient consentantes.



Spotify



Spotify vise un milliard d'utilisateurs d'ici 2030 et un chiffre d'affaires de 100 milliards de dollars d'ici dix ans, ce qui reviendrait à quasiment décupler ses revenus, a indiqué mercredi le service audio en ligne. Pour Daniel Ek, son cofondateur, Spotify -- à l'origine spécialisé dans la musique -- peut atteindre cet objectif ambitieux grâce notamment au développement des podcasts mais aussi de son activité livre audio. "Je sais qu'il est compliqué de mettre tout ça dans un modèle financier, parce que, franchement, ce type de société n'a jamais existé auparavant", a déclaré Daniel Ek lors de la journée dédiée aux investisseurs. En 2021, la société suédoise, cotée à New York, a réalisé un chiffre d'affaires de 9,6 milliards d'euros, soit 10,9 milliards de dollars. Elle comptait 422 millions d'utilisateurs en fin de premier trimestre 2022, ce qui en fait déjà, de loin, la plateforme audio la plus fréquentée au monde.



Spotify table aussi sur une marge brute (chiffre d'affaires moins les coûts directement liés à l'activité) de 40% d'ici dix ans, alors qu'elle a évolué entre 25% et 26% ces derniers trimestres. L'entreprise entend aussi parvenir à une marge opérationnelle (chiffre d'affaires moins tous les coûts avant intérêts et impôts) de 20%, ce qui induirait que le groupe est devenu nettement profitable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.



Lors des derniers trimestres, le service audio en ligne, qui est présent aujourd'hui dans 183 pays et territoires, a ainsi oscillé entre une marge opérationnelle modestement positive et légèrement négative.



Spotify a investi plus d'un milliard de dollars pour acquérir des acteurs du podcast et constituer une offre totalement intégrée, de la production à la gestion publicitaire, qui en fait aujourd'hui le premier acteur mondial du secteur.