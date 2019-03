Diana Ross défend Michael Jackson

Le documentaire Leaving Neverland fait réagir les stars. Après les propos polémiques de Barbra Streisand il y a quelques jours, c'est au tour de Diana Ross de défendre Michael Jackson. La chanteuse s'est emparée de son compte Twitter pour s'exprimer à la suite de la diffusion des témoignages des victimes présumées de MJ. "Voilà ce que j'ai sur le cœur ce matin", commence celle qui a fait partie du groupe The Supremes.

"Je crois profondément que Michael Jackson représentait, et représente toujours, une force magnifique et incroyable, à mes yeux et aux yeux de beaucoup d'autres", continue Diana Ross sur son compte Twitter avant de conclure son tweet par une phrase qui est aussi le titre de l'une de ses chansons : "STOP IN THE NAME OF LOVE". De quoi relancer les questions sur la nature de leur relation et agacer les internautes. Très proches, Michael Jackson et Diana Ross ont toujours nié avoir été en couple. Après la mort du roi de la pop, certains proches ont pourtant expliqué que Diana Ross avait été "l'amour de jeunesse" de MJ.

Et la star n'a pas hésité à nommer "sa marraine" dans son testament. En effet, si la mère de Michael Jackson refusait de s'occuper de ses enfants et de leurs biens... c'était à Diana Ross de le faire. C'est notamment elle qui a découvert les frères Jackson dans les années 70 avant d'entretenir une relation très forte avec Michael Jackson jusqu'à sa mort en 2009. Lorsqu'il parlait d'elle, il était d'ailleurs dithyrambique : "Ma mère, mon amour, ma sœur auprès de laquelle j'aime me réconforter", comme l'expliquait Vulture.