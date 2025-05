Développement durable : Le Maroc et Monaco partagent une vision stratégique commune à long terme

Le Royaume du Maroc et la Principauté de Monaco partagent une vision stratégique commune à long terme en matière de développement durable, a souligné, mardi à Monaco, le directeur général de l’Institut océanographique - Fondation Albert Ier, Prince de Monaco, Robert Calcagno.



S’exprimant lors d’un atelier d'échange sur le Forum sur l'économie bleue et la finance "Blue Economy and Finance Forum" (BEFF), prévu les 7 et 8 juin à Monaco, M. Calcagno a salué l’engagement constant des deux pays en faveur de la préservation des océans et de la biodiversité, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, Prince de Monaco.



"Nous avons effectivement un partenariat très actif avec la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, outre diverses autres collaborations avec le Royaume, notamment autour des aires marines protégées en cours de développement", a indiqué M. Calcagno.



Ces efforts, a-t-il souligné, prennent une résonance particulière à l’approche de la Conférence des Nations unies sur l’océan, qui se tiendra du 9 au 13 juin à Nice et qui représente une échéance majeure pour l’action collective en faveur des écosystèmes marins.



Dans ce contexte, le directeur général de l’Institut océanographique a fait savoir que la majorité des pays du pourtour méditerranéen prendront part au "Blue Economy and Finance Forum", précisant que l’un des principaux objectifs de cette rencontre sera de mobiliser des financements en faveur de la rive Sud de la Méditerranée.



"Ce forum sera également un espace propice à la mise en place de partenariats concrets et d’opportunités d’investissement dans l'économie bleue, car c’est en conjuguant des financements hybrides, mêlant capitaux privés, fonds publics et appuis multilatéraux, que nous pouvons stimuler des activités économiques durables", a-t-il relevé.



M. Calcagno a, par ailleurs, mis en avant la nécessité de réaliser des avancées concrètes, notamment en matière d’assainissement des eaux usées, un domaine qui nécessite un renforcement urgent, ainsi que de favoriser le développement d’activités économiques durables, affirmant que "la clé réside dans la mise en place d’activités économiques vertueuses et respectueuses des écosystèmes naturels".



A cet égard, il a précisé que l’Institut est disposé à collaborer avec d’autres musées océanographiques, en particulier ceux partageant la même vision, notamment pour accueillir l’exposition "Méditerranée 2050", inaugurée fin mars dernier et qui durera trois ans, afin de sensibiliser un plus large public aux enjeux méditerranéens.



Cette exposition immersive s'inscrit dans le cadre du vaste programme pluriannuel porté par l’Institut océanographique de Monaco pour renforcer la préservation de la Méditerranée, un écosystème d'une grande richesse.



Plateforme de discussions de haut niveau, le BEFF permettra aux différents acteurs de se rencontrer, croiser leurs expériences et analyser les modalités de mise à l'échelle des solutions identifiées. Au menu de ces deux jours figurent des séances plénières, des panels et des "side-events" axés sur la préservation de l'océan et le financement d'une économie bleue durable, un programme dense et ambitieux résolument tourné vers l'action.



Monaco: Kawtar Tijari (MAP)