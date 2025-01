Devant le Conseil de sécurité, Antonio Guterres réitère son appel à une solution à deux Etats au Moyen-Orient 

Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a réitéré, lundi à New York, son appel à une solution à deux Etats au Moyen-Orient. “Il est clair qu’une plus grande stabilité au Moyen-Orient nécessite une action irréversible en faveur d’une solution à deux États, avec Israël et la Palestine vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, conformément au droit international”, a souligné le chef de l’ONU lors d’une réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Moyen-Orient.



Il a indiqué que les Nations Unies “continueront de soutenir tous les efforts visant à promouvoir la paix, la stabilité et un avenir plus prometteur pour les Palestiniens et les Israéliens – et pour l’ensemble de la région”. Dimanche, M. Guterres s'est félicité, dans un message sur les réseaux sociaux, du début du cessez-le-feu et de la libération des otages à Gaza, ajoutant que l’ONU se tient prête à soutenir cette mise en œuvre et à intensifier l'acheminement de l’aide humanitaire.



Lors de la réunion du Conseil de sécurité, le haut responsable onusien a également évoqué la question syrienne, relevant que l’organisation multilatérale est engagée à travailler avec les Syriens et la communauté internationale “pour soutenir un processus mené par les Syriens à même de garantir une transition politique crédible et inclusive”.



S’agissant de la situation au Liban où il vient d’effectuer une visite de deux jours, le SG de l’ONU a noté que les Nations Unies “continueront à soutenir tous les efforts visant à transformer la cessation des hostilités en une véritable paix”.



Dans une déclaration à la presse à Beyrouth, il a exprimé son optimisme quant à l'avenir du Liban, appelant le nouveau gouvernement, le peuple libanais et la communauté internationale à "tirer le meilleur parti de cette atmosphère d'opportunité". Lors de ce déplacement, le chef de l'ONU a notamment rencontré le président nouvellement élu Joseph Aoun et le Premier ministre désigné Nawaf Salam.