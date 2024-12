Deuxième visite de l’Académie "Soccer Lionceaux" de Montréal au Maroc

Après le succès de l’expérience de l’année dernière, l’Académie "Soccer Lionceaux" de Montréal revient au Maroc, pour une visite s’étalant du 25 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Lors de ce séjour, son équipe féminine des moins de 20 ans disputera plusieurs matchs amicaux contre des clubs des villes de Casablanca, Rabat et Marrakech.



L’équipe canadienne aura donc à jouer l’AS FAR, le FUS de Rabat, le Wydad de Casablanca, l’Union de Casablanca, la sélection de la Ligue de Casablanca et le Hassania de Marrakech.



Selon le programme, une cérémonie d’ouverture aura lieu samedi prochain au complexe "Green Park" de Bouskoura. A cette occasion, des figures féminines du milieu de la gestion et des médias seront honorées. Un match d’exhibition rassemblera également une sélection de joueurs du Wydad, du Raja, de l’Union de Casablanca et du Rachad Bernoussi.



Il convient de rappeler que la tournée de l’année dernière, qui a duré dix jours, avait laissé une très bonne impression auprès des membres de la délégation canadienne, accompagnés de leurs familles. Ce succès a encouragé la continuité de cette initiative menée par l’académie présidée par l’ancien joueur marocain Aziz Serbane, qui avait évolué au sein du Rachad Bernoussi et la Renaissance de Settat.