Deux troupes théâtrales marocaines au Festival de Bahreïn

La 10ème édition du Festival d'été de Bahreïn s'est ouverte à Muharraq avec la participation de deux troupes théâtrales marocaines "Lahda Lilmasrah" (Rabat) et "Anfass Lil Founoun Addramia" (Marrakech). Cet événement culturel qui met en avant la musique, l'art plastique et le théâtre coïncide avec les festivités organisées par l'Autorité bahreïnie de la culture et des monuments dans le cadre de la célébration de la ville de Muharraq, capitale de la culture islamique pour 2018. Les troupes marocaines "Lahda Lilmasrah" et "Anfass Lil Founoun Addramia" présenteront lors de ce festival leurs pièces théâtrales "Maqamat Badi' az-Zaman al-Hamadhani" et "Bou Laâyalat".

La cérémonie d'ouverture de ce festival qui se tient du 18 juin au 18 août prochain, a été marquée par des spectacles musicaux et folkloriques riches et diversifiés. D'après les organisateurs, l'objectif de ce rendez-vous culturel est de renforcer le rayonnement de la culture bahreïnie et son ouverture sur d'autres expériences, le but étant de promouvoir les valeurs culturelles et les arts arabes authentiques.

Intervenant lors de la cérémonie d'ouverture, la présidente de l'Autorité bahreïnie de la culture et des monuments, Sheikha Mai Bint Mohammed Al-Khalifa, a souligné que cette édition, constitue un nouveau rendez-vous pour célébrer la culture bahreïnie, notant que l'Autorité a déployé, depuis le lancement de ce festival, des efforts inlassables pour créer les conditions culturelles à la hauteur de la civilisation et de la culture du Bahreïn.