Deux morts après de nombreuses tornades dans le sud des Etats-Unis

Deux personnes sont mortes dans le sud des Etats-Unis dans la nuit de mardi à mercredi à la suite de plus d'une trentaine de tornades qui ont aussi fait des dégâts matériels, selon les autorités.



Ces tempêtes ont notamment frappé dans la nuit l'Alabama, tuant deux personnes dans le comté de Montgomery, ont indiqué à l'AFP des responsables locaux dans un communiqué.



Mardi, ce sont au total 36 tornades en Louisiane, Mississippi et Alabama qui ont été relevées par le Centre de prévision des tempêtes des services météorologiques américains (NWS/NOAA). Il rapporte de nombreuses déclarations de dégâts matériels: chutes d'arbres, bâtiments endommagés, poteaux électriques au sol.



A 15H00 GMT mercredi, 28.000 foyers étaient privés d'électricité en Alabama, 10.000 dans le Tennessee, selon le site spécialisé PowerOutage. 40 millions de personnes se trouvaient sous vigilance tornade mardi soir, ce qui a permis à la population de se tenir prête.

Des médias locaux ont ainsi rapporté que des dizaines d'habitants dans certaines localités du sud du pays avaient gagné des refuges de manière préventive.



La situation, qualifiée initialement de "particulièrement dangereuse" par le Centre de prévision des tempêtes, doit s'achever par des orages qui pourraient encore provoquer une poignée de tornades dans le sud-est.



Une série de tornades avaient déjà affecté le sud des Etats-Unis début novembre, principalement l'Oklahoma, le Texas et l'Arkansas, faisant un mort.



Ce phénomène météorologique, aussi impressionnant que difficile à prévoir, est relativement courant sur le territoire américain, notamment dans le centre et le sud du pays.



Il n'en reste pas moins parfois dévastateur. Il y a près d'un an, en décembre 2021, environ 80 personnes avaient perdu la vie après le passage de plusieurs tornades dans le Kentucky.