Deux films marocains primés au Festival international de Delhi

Deux films marocains ont été primés, samedi dernier, dans le cadre de la compétition officielle des films arabes du 6ème Festival international du film de Delhi qui s'est tenu du 4 au 9 décembre à New Delhi. Il s’agit du long métrage "A la recherche du pouvoir perdu" de Mohammed Ahed Bensouda qui a raflé le prix de la meilleure histoire et du court métrage "Laila" de Youssef Benkadour qui a remporté le prix du meilleur film social. Le premier raconte les péripéties de la vie d’un général, la soixantaine, qui coule ses jours dans sa villa cossue entre service, sport, lecture et jeu d’échecs avec son compagnon de guerre, un colonel de son âge, entouré et servi par une belle gouvernante, un jardinier, deux soldats, un chauffeur et un électricien. L’officier haut gradé se sentait bien dans sa peau et vivait son célibat en toute quiétude, jusqu’au jour où la belle Ilham, une chanteuse de cabaret, vient habiter en face de sa villa et taquiner son calme par ses chants doux et son charme captif. Le court métrage "Laila", lui, met en vedette l'actrice Fayza Yahyaoui, avec la participation de l’actrice Amal Temmar et a déjà connu une participation réussie au Festival international de Meknès du cinéma des jeunes et au Festival international de cinéma Méditerranée de Tétouan. La cérémonie de clôture de ce festival qui a rendu un hommage posthume à la star de Bollywood "Shashi Kapoor" a, par ailleurs, été marquée par la présence de l’ambassadeur du Maroc en Inde, Mohamed Malki, du directeur du Festival international de cinéma de Nador, Abdesslam Boutaib, outre plusieurs personnalités gouvernementales et artistiques. Rappelons enfin que cette 6ème édition qui célèbrait le Maroc comme pays partenaire aux côtés de la Palestine, Sri Lanka et du Venezuela, a projeté 174 films, de 54 pays, en consacrant une place de choix aux films arabes. Le Festival international du film de Delhi a été créé en 2012 pour commémorer un siècle glorieux du cinéma indien, avec le soutien de la New Delhi Municipal Corporation (NDMC) et du ministère indien des Communications.