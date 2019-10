Deux films marocains participent au Festival international du film du Caire

Quelque 150 films, dont deux productions marocaines, participeront à la 41ème édition du Festival international du film du Caire qui se tiendra du 20 au 29 novembre, a annoncé la direction du festival. Deux longs-métrages marocains, en l'occurrence "Pour la cause" de Hassan Benjelloun et "Les femmes du pavillon J" de Mohamed Nadif seront en lice dans la compétition "Les perspectives du cinéma arabe", indiquent les organisateurs dans un communiqué. Dans la même catégorie, les films "Beyrouth, dernière station " (Liban) et "Sur la transversale" (Tunisie) sont en lice, tandis qu'un autre film tunisien "Avant qu'il ne soit trop tard" participe au concours de la semaine de la critique.

Dans la compétition internationale, cinq films en avant-première, sont en lice, représentant la Roumanie, la Colombie, la Palestine et Jordanie (coproduction), le Brésil et la Chine.

La catégorie "International Panorama", connaît la participation de 10 films représentant le Mexique, l'Allemagne, la République dominicaine, les Pays-Bas, la Belgique, le Liban, l'Argentine, la Russie et la Grande-Bretagne .

Au concours du cinéma de demain pour les courts métrages, 7 films seront en lice, représentant l’Egypte, l’Espagne, le Singapour, le Brésil, la République tchèque et la Bulgarie.

42 critiques de films de 13 pays arabes, dont 6 Marocains, font partie du jury de la première édition du "Prix des critiques arabes du cinéma européen", lancée par le Festival international du film du Caire. Il s'agit de Hamadi Keroum, Khalil Damoun, Rachid Naim, Abdelkarim Ouakrim, Mohamed Benaziz et de Mohamed Shouika .