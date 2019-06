Deux figurants de Bollywood oublient de retirer leur costume de terroriste et finissent au poste

Ils étaient habillés en jihadistes, avec une barbe imposante et une ceinture explosive à la taille. Deux acteurs ont été arrêtés, mercredi 29 mai, à Bombay (Inde), après avoir quitté un plateau de tournage pour aller acheter des cigarettes, rapportent India Today et le Mumbai Mirror (en anglais).

Leur présence en pleine rue a donné lieu à des scènes de panique, puis à la mobilisation de sept commissariats et au déclenchement d'une alerte rouge dans le secteur. Il a fallu une heure à la police, aidée par les gardes-côtes, pour les retrouver. Les deux hommes de 20 et 23 ans ont été relâchés après que la production a confirmé qu'ils étaient bien figurants pour le prochain film de Siddharth Anand, avec Hrithik Roshan, l'une des plus grandes stars de Bollywood. Des poursuites ont été lancées contre la production et les deux jeunes acteurs pour atteinte à l'ordre public. "La production avait toutes les autorisations nécessaires, mais on a dû les poursuivre du fait de la panique créée, a expliqué la police. Les acteurs n'auraient pas dû venir dans une zone peuplée avec leur costume, surtout un costume de terroriste."