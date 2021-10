Deux Marocains lauréats des prix culturels de “l'Institut international de Palestine”

Vente aux enchères



Artcurial Maroc organisera, le 30 décembre prochain à Mamounia à Marrakech, la cinquième édition de la vente aux enchères "Un Hiver Marocain", un rendez-vous incontournable des amateurs d’art.



Cette vente sera composée de trois sessions majeures : "Majorelle et ses contemporains" avec des œuvres, notamment de Dinet, Girardet, Roubtzoff, Legrand, Ackein, "Art moderne et contemporain" incluant des œuvres d’artistes tels que Chaibia, Melehi, Glaoui, Cherkaoui, Matisse, Miro, Picasso, Hartung et Chagall ainsi qu’"Art contemporain africain" comprenant des œuvres de Sidibé, Keita, Pilipili, Moke, Bertiers et Aboudia, indique Artcurial Maroc dans un communiqué.



"Si vous souhaitez inclure des œuvres dans cette vente, nos spécialistes à Marrakech et à Paris se tiennent à votre disposition pour toutes estimations gracieuses et confidentielles", souligne la maison de ventes aux enchères.



Oscars



En pleine crise sur le nucléaire, le Festival du court-métrage de Téhéran qui s'est ouvert cette semaine a été admis pour la première fois par l'Académie américaine du film dans le groupe habilité à sélectionner des œuvres éligibles aux prestigieux Oscars. L'académie a confirmé par mail à l'AFP que le Festival de Téhéran avait été ajouté "pour la première fois cette année en tant qu'unique festival qualificatif en Iran pour les courts-métrages".



Près de 200 films parmi lesquels 127 courts-métrages iraniens seront projetés au cours du festival qui s'est ouvert mardi et s'achèvera dimanche. Le jury est composé de cinq membres -- un Iranien, un Français, une Italienne, une Japonaise et un Autrichien. La demande iranienne d'homologation avait été rejetée dans un premier temps par les Oscars qui n'acceptent pas les festivals "gratuits", or celui de Téhéran l'est, a expliqué à l'AFP le président du 38e festival, Sadegh Moussavi.



"Nous avons répondu que notre pays était sous sanctions et qu'il est donc impossible à ceux qui désirent présenter leur film de payer les frais d'inscription. L'académie s'est finalement rangée à nos arguments et nous sommes donc le seul gratuit parmi les 130 festivals aptes à choisir des courts-métrage pour les Oscars", a-t-il ajouté.

Téhéran a dû démontrer à l'Académie américaine que pendant 37 ans des professeurs de cinéma et des cinéastes étrangers étaient venus en Iran à l'invitation du festival.