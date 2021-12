Des responsable HCR et UE saluent l'engagement implacable du Maroc envers les réfugiés

Des responsables onusiens et européens ont salué, mardi à Rabat, l'engagement implacable du Maroc en faveur des droits des réfugiés et leur accès aux services publics comme l'éducation, la santé, la protection légale et l’emploi, au même titre que les citoyens marocains.



Lors d’un point de presse organisé par l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) pour présenter le bilan du programme "Améliorer l’accès aux droits des réfugiés en Afrique du Nord - Maroc", ils ont indiqué que les réfugiés au Royaume ont bénéficié de la prise en charge médicale, du suivi psychologique et social et d’une assistance financière exceptionnelle pour subvenir à leurs besoins vitaux dans le contexte de la crise de Covid-19.



Le représentant de l’UNHCR au Maroc, François Reybet-Degat a affirmé que le Maroc est un pays référence en la matière, grâce au cadre législatif pertinent mis au point dans ce domaine et aux multiples initiatives visant la protection de cette catégorie et la facilitation de leur accès aux services publics, notamment l’éducation nationale.



Ledit programme a abouti à des résultats positifs venus consolider ces accomplissements, a assuré Reybet-Degat, faisant état de plus de 12.500 consultations médicales, de 5.000 réfugiés ayant bénéficié de séances d’écoute psychologique et de plus de 6.000 réfugiés et demandeurs d’asile ayant perçu l'assistance financière exceptionnelle.



Grâce à l’enseignement à distance, adopté par le ministère de l’Education nationale en 2020, le taux de réussite a été de 90% parmi les enfants scolarisés dans les établissements du primaire et du secondaire, s’est félicité le responsable.



Les institutions marocaines sont dans leur ensemble engagées dans l'effort de promotion des droits des migrants et des réfugiés, en entreprenant des initiatives extraordinaires dans ce sens, en dépit des défis induits par la pandémie de Covid-19, a-t-il encore soutenu.



Pour ce qui est de la stratégie nationale d'immigration et d’asile, il a noté que cette initiative, mise en œuvre conformément aux hautes orientations de S.M le Roi Mohammed VI, s’inscrit dans une approche humanitaire globale.



Pour sa part, le représentant de la Délégation de l’Union européenne (UE) au Maroc, Jean Christophe Filori a assuré que le Royaume a conduit des actions louables pour accueillir les réfugiés et leurs enfants dans les meilleures conditions, leur assurer les droits fondamentaux et faciliter leur accès à l’enseignement et aux services de santé, à l'image de la campagne nationale de vaccination anti-Covid.



M. Filori a affirmé que la coopération étroite entre le Maroc, l’UE et l’UNHCR va se poursuivre pour la mise en œuvre d'initiatives supplémentaires et l’instauration d’un système d’asile national.



De son côté, Ahmed Skim, directeur des affaires de la migration au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, a jeté la lumière sur la politique du Maroc en matière de migration et d’asile, notamment depuis 2013, ainsi que sur les principes directeurs de l’action du Royaume dans les domaines d'accueil, de régularisation et d’intégration des migrants.



La rencontre a été marquée par des témoignages de migrants ayant bénéficié de services publics au Maroc, à côté d'exposés sur les résultats réalisés au bénéfice des réfugiés, notamment dans l'enseignement, la santé et le soutien psychologique.



Financé par l’UE en 2020-2021, le programme "Améliorer l’accès aux droits des réfugiés en Afrique du Nord - Maroc” a été mené par l’UNHCR, en partenariat avec la Fondation Orient-Occident et l’Association marocaine de planification familiale.