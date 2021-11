Des rencontres professionnelles aux multiples vertus

Quand les organisateurs de la 27ème édition du Festival international d’art vidéo (FIAV), ont érigé le partage d’expérience et la collaboration entre artistes marocains et québécois comme priorité, ce n’était pas des paroles en l’air. Nous en avons eu le cœur net en assistant aux rencontres professionnelles organisées dans la matinée de jeudi, à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ben M'sik. Un événement aussi insolite que marquant à défaut d'être fructueux à court terme.



Même si le ciel grisâtre et chargé avait ouvert ses vannes pour ne quasiment plus les refermer de la journée, les artistes marocains et québécois n’ont pas fait défaut à un évènement aux multiples vertus. A commencer par “Montrer un éventail de la création québécoise actuelle” souligne Yves Doyon, coordinateur chargé de projet du “Focus Québec” au Maroc. Et d’ajouter “Plus important encore, il s’agit d’entamer un dialogue et un échange avec les structures et les artistes marocains, en vue de développer des liens et des projets à même de déboucher sur une vraie relation entre eux”.



Une ambition loin d'être démesurée



L’idée a du sens. Et l’ambition est loin d'être démesurée. D’autant que le potentiel créatif marocain n’a rien à envier à celui des artistes québécois “Je venais souvent au Maroc de 97 à 2003. Pendant cette période, j'ai assisté chaque année au festival . J’ai aussi invité des vidéastes marocains au Québec. Donc, je suis convaincu que le potentiel créatif marocain est important”, nous confie Yves Doyon. A quelques pas de la buvette, au moment de la pause café, Camille Bernard-Gravel observe timidement les va et vient un verre de thé à la menthe à la main.



Si la représentante de la “Chambre Blanche”, un centre d'artistes québécois dont les collaborations avec des artistes internationaux sont légions (le Brésil, le Mexique, la France, la Belgique, le Japon), avoue qu’elle “n’a pas pu voir beaucoup de représentations artistiques marocaines” depuis qu’elle a posé ses valises à Casablanca. Elle n’est en revanche pas restée insensible face au charme de la soirée d’ouverture. “J’ai beaucoup aimé. De belles performances, malgré une préparation très courte”, s'enthousiasme l’artiste multidisciplinaire connue pour ces créations d’installations, de sculptures et de vidéos inspirées de la nature. ”Puis, on voyait quand même assez bien l’émulation des cultures et notamment la touche spirituelle marocaine que l’on retrouve un peu moins dans les représentations québécoise”, conclut-elle.



La promesse d’une complémentarité singulière



A l’évidence, la rencontre de l’art marocain et québécois est la promesse d’une complémentarité singulière. Singularité dans laquelle s’inscrit parfaitement le collectif d’Art numérique marocain, Pixylone. Créée en 2011 par Othmane Zouhair (artiste multidisciplinaire), Younes Atban (artiste visuel) et Omar Sabrou (artiste graphique), collectif représenté par le premier nommé lors de ces rencontres professionnelles qui n’ignorent pas le potentiel d’un tel événement, notamment en terme de réseautage. “Souvent les artistes travaillent chacun de son côté et on ne se voit jamais. Là, ça nous permet de rencontrer de potentiels futurs producteurs, des artistes avec qui collaborer. Et dans le milieu de l’art numérique, c’est très important de collaborer parce qu'on ne peut pas tout maîtriser", souligne-t-il.



Par contre, pour les cartes de visite, il va falloir repasser. “On est dans le numérique” s’amuse notre interlocuteur qui a fait forte impression pendant sa présentation.

En même temps, il faut dire que le projet qu’il a mis en avant véhicule des messages forts et dans l’air du temps. “C’est un projet encore en écriture à travers lequel on avait envie d’exprimer nos inquiétudes par rapport au réchauffement climatique et ses conséquences économiques”, nous explique t-il. Et de détailler. “L’idée était de créer un point de rencontre virtuel où les populations qui fuient la sécheresse et celles qui fuient les villes côtières à cause de la montée des eaux, vont s’y réfugier”.



L’endroit en question est judicieusement représenté par un far. Un choix en aucun cas fortuit. Au-delà du contraste saisissant entre la solitude qui caractérise les fars et l’espoir qu’ils représentent pour une masse de réfugiés dans le projet artistique de Pixylone, l’édifice a aussi été choisi car “pour les marins c’est un espoir. Le far est synonyme de survie et de repère pour se retrouver”, nous indique Othmane Zouhair. Sans surprise, le projet a fait forte impression auprès de l’assistance.



Une créativité en manque de structuration



Mais la créativité et l’imaginaire marocains, aussi fertiles soient-ils, souffrent d’un manque flagrant de structuration. Un frein qui se révèle rédhibitoire dans le cadre de potentielles collaborations entre artistes marocains et québécois. Qui plus est à court terme “Les structures ne sont pas pour le moment équivalentes entre les deux pays. Au Québec on a une structuration et un soutien financier fort (voir ci-contre). Au Maroc, même si ça fait plusieurs années que des progrès sont réalisés dans ce domaine, cela demande encore du temps pour que ça se consolide”, argue Yves Doyon en arrondissant les angles. Raison pour laquelle, il “ne croit pas beaucoup en des échanges fructueux à court terme mais plutôt sur le long terme”.



Il est vrai qu’au Maroc, il faut prouver pour être soutenu, que ce soit par des fonds publics ou privés. Mais pour prouver, il faut avoir des moyens financiers afin de lancer un projet. Bref, c’est le serpent qui se mord la queu. Pixylone en est la preuve “Ce n’est qu’après avoir participé à l’inauguration du musée Mohamed VI d’art contemporain que l’état marocain nous a suivis et nous a permis de financer un autre projet à travers le ministère de la culture”, se remémore Othmane Zouhair.



“Au Maroc, il faut prouver avant de prétendre à quoi que ce soit. Autrement dit, la force de ton travail peut imposer aux gens de te programmer malgré le manque de soutien d’une structure comme au Québec. Il faut être malin et ne pas baisser les bras. Continuer à faire ce dont on a envie et trouver le moyen d’exister artistiquement malgré les contraintes”. Une recommandation à appliquer au pied de la lettre par les artistes nationaux en herbe, même si le Québec semble prêt à participer à l’envol de l’art marocain.



Chady Chaabi