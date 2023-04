Des personnalités religieuses étrangères visitent l'exposition de la Sira Annabaouia

Une délégation de personnalités religieuses étrangères a visité, mercredi, l'exposition internationale et le Musée de la Sira Annabaouia et de la civilisation islamique, tenus au siège de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (ICESCO) à Rabat.



La délégation, formée d'universitaires, d'imams et de spécialistes de la Chariâa (Sultanat d'Oman, Jordanie, Irak, Mauritanie, Sénégal, Maldives, Nigeria, France, Allemagne et Indonésie) a suivi les explications détaillées sur les contenus des différents pavillons et sections de l'exposition ainsi que sur les technologies d'affichage modernes qui racontent et documentent en détail la Sira du Prophète (PSL) et transportent virtuellement le visiteur à l'époque du Prophète (PSL), a indiqué un communiqué de l’ICESCO.



Le directeur général de l'ICESCO, Salim Mohamed Al-Malik a indiqué que "l’organisation de l'exposition internationale et le Musée de la Sira Annabaouia et de la civilisation islamique à Rabat constitue l’aboutissement du partenariat stratégique entre l’ICESCO, la Ligue islamique mondiale et la Rabita Mohammadia des oulémas", a rapporté le communiqué.



M. Al-Malik a ajouté que "depuis son inauguration, l'exposition connaît une grande affluence de visiteurs marocains, venus des quatre coins du Royaume mais également des étrangers résidant au Maroc, indiquant que "plus de 1.300.000 personnes ont visité l'exposition depuis son ouverture au public, le 28 novembre 2022".



Les membres de la délégation ont fait l’éloge, à l'issue de la visite, de ce grand édifice scientifique, tout en saluant l’initiative de l’ICESCO, la Ligue islamique mondiale et la Rabita Mohammadia des oulémas d’organiser ce musée et cette exposition dans la ville de Rabat, a conclu le communiqué.