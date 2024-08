Des personnalités chiliennes saluent la position française sur le Sahara marocain

Des sénateurs, des députés et d'anciens parlementaires chiliens ont salué le soutien de la France à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, exprimé officiellement par le président Emmanuel Macron, estimant que cette décision "contribue à la paix et au développement" dans cette région.



Dans des déclarations à la MAP en marge des festivités marquant la Glorieuse Fête du Trône, ces éminentes personnalités chiliennes ont mis en avant le rôle de la diplomatie Royale dans les acquis engrangés en faveur de la Cause nationale.



Ainsi, le député Miguel Angel Calisto, président de la commission de la constitution à la Chambre des députés, a souligné que la décision de la France "conforte le plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007, afin de parvenir à une solution juste" à cette question.



Le député chilien a souligné que cette position française est la preuve que les pays démocratiques "sont attachés à l'ouverture que le Maroc a opérée pour consolider sa souveraineté sur ce territoire". La députée Sofia del Cid, membre de la commission des Relations extérieures de la Chambre des députés, a estimé que la décision de la France est "une excellente nouvelle" sur la voie de la résolution de ce différend régional qui n’a que trop duré.



Le Royaume du Maroc, a-t-elle ajouté, a alloué des "ressources importantes et pris des mesures adéquates pour impulser le développement" du Sahara marocain.



La sénatrice Yasna Provoste, présidente du groupe d’amitié Maroc/Chili au Sénat, s’est félicitée du fait que la France considère désormais que "le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine", se disant convaincue que cette déclaration solennelle "contribuera à la paix et au développement" de cette région du Sud du Royaume.



Cette ancienne présidente du Sénat chilien a estimé que la décision française fait partie de "ces gestes et actions qui participent de l’entente et contribuent à la paix, notamment pour des questions en quête de solutions depuis si longtemps".



Le sénateur Francisco Chahuan a estimé, pour sa part, que la décision du président Emmanuel Macron met en évidence la pertinence du plan d’autonomie proposé par le Maroc, qui est "l’unique solution viable pour parvenir à la paix" dans la région.



M. Chahuan, qui a présidé auparavant la commission des Relations extérieures, a mis en exergue la succession des appuis apportés par différents pays à la souveraineté du Maroc marocaine sur son Sahara, sur la base du plan d’autonomie, citant particulièrement les Etats-Unis.



L’ancien ministre chilien de la Santé et ex-sénateur Guido Girardi s’est félicité du soutien français au plan marocain d’autonomie pour le Sahara, considérant qu’il "s’inscrit dans la bonne direction pour résoudre le conflit autour du Sahara marocain".



L’ancien député Roberto Leon a qualifié de "grande nouvelle" l’annonce du soutien de la France à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, qui vient conforter la position défendue par le Royaume aux Nations unies.



Enfin, Cristina Orellana, ancienne présidente du parti "Démocratie Chrétienne" (DC), a souligné que cette "grande nouvelle" est très importante d’autant plus qu’elle coïncide avec les célébrations de la Fête du Trône, ajoutant que la position de la France reconnaît que le plan d’autonomie est "l’unique voie viable" pour aboutir à une solution. Elle a estimé que la "vision de SM le Roi Mohammed VI pour résoudre ce différend est plus forte que jamais" en vue d’aller de l’avant sur la voie de la consécration de la marocanité du Sahara.