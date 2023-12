Des peines allant de six mois de prison avec sursis à cinq ans de prison ferme à l'encontre de trois individus poursuivis dans des affaires de terrorisme

La Chambre criminelle de premier degré chargée des affaires du terrorisme près la Cour d’appel de Rabat a condamné, jeudi soir, trois individus poursuivis dans des affaires de terrorisme, à des peines allant de six mois de prison avec sursis à cinq ans de prison ferme.



Ainsi, le principal accusé (Y.T) et un autre (Y.B) ont écopé respectivement de cinq et quatre ans de prison ferme pour "constitution d'une bande criminelle en vue de préparer et de commettre des actes terroristes", "propagande d’organisation terroriste" et "apologie d’actes constituant un crime terroriste"



La même juridiction a condamné l'accusé (F.H), reconnu coupable d’"apologie d’actes constituant un crime terroriste", à six mois de prison avec sursis.