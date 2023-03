Des oeuvres patrimoniales des juifs marocains intègrent le musée de la diaspora à Tel-Aviv 

Le projet "Hymne à la paix" a été lancé mardi au Musée de la diaspora à Tel-Aviv, pour intégrer l'archive de nombreux livres, ouvrages et sonores, ainsi que des morceaux de musique qui harmonisent chants andalous et marocains, en vue de les préserver au musée pour les générations futures avant de les numériser pour les mettre à la disposition du grand public.



Une cérémonie a eu lieu à cette occasion, en présence du chef du bureau de liaison du Maroc à Tel-Aviv, Abderrahim Bayoud, ainsi que de plusieurs personnalités dont notamment Jacob et Rafael Pérès, présidents de l'Association Shirat Shalom (Hymne à la paix), qui a été créée en commémoration de la mémoire du rabbi Charles Shalom Pérès pour préserver le patrimoine littéraire, artistique et musical des juifs marocains.



Cette collection est composée de documents d'archive du rabbi Charles Shalom Pérès et de sa valeur professionnelle en tant qu'enseignant et leader depuis 1955. Elle rassemble des enregistrements sonores et visuels de soirées organisées par les juifs Séfarades durant les vacances du shabbat, ainsi que des événements de la vie quotidienne des communautés juives au Maroc. La collection reflète également l'histoire riche de la communauté juive comme composante du patrimoine culturel du Royaume du Maroc.



Ce projet, qui vise la préservation de la mémoire et de ce riche patrimoine, est mis en oeuvre en partenariat avec le projet "Khouya" de l'Université de Cambridge sous la direction de Vanessa Paloma, et en coopération avec l'Association des amateurs de la musique andalouse et "Dar El Ala" à Casablanca.



Le projet prévoit la création d'une médiathèque interactive sur internet qui mettra à disposition du public l'ensemble des fichiers. Outre la signature du protocole d'intégration de cette archive au Musée, la soirée a été marquée par un spectacle de musique marocaine exécuté par l'orchestre de l'Andalousie de la paix sous la direction du Maestro Baitan Moshi Luk.