Des mesures prises à Agadir pour assurer le bon déroulement des examens universitaires

Une réunion de coordination à distance consacrée au suivi du bon déroulement des examens universitaires de la session de printemps au niveau des provinces de la région de Souss-Massa, a été tenue récemment à Agadir. Présidée par le wali de la région de SoussMassa, gouverneur de la préfecture d'AgadirIda Outanane, Ahmed Hajji, cette rencontre a été l’occasion de débattre des différentesmesures adoptées en coordination avec tous les acteurs, y comprisles enseignants, le personnel administratif, les représentants des étudiants, dans l’optique d’assurer le bon déroulement des examens qui coïncident cette année avec des circonstances exceptionnelles, en raison de la propagation du coronavirus, indique un communiqué de la cellule de communication de la préfecture. Lors de cette rencontre, le président de l'Université Ibn Zohr d'Agadir, Omar Halli, a présenté un exposé danslequel il amisl’accent surles centres de proximité dédiés à l’examen, tout en prenant en considération les différentes contraintes relevées. Dans ce cadre,toutesles parties prenantes se sont mises d'accord pour redoubler d'efforts et garantir la réussite des examens de cette session, tout en respectant les mesures préventives. Ont pris part à cette réunion les gouverneurs des provinces et préfectures de la région de Souss-Massa, desresponsablessécuritaires, des élus et d'autres intervenants.