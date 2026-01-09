Des journalistes étrangers saluent des infrastructures sportives de classe mondiale

Des journalistes étrangers participant à la couverture médiatique de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc-2025 ont salué l’excellence des infrastructures sportives nationales et la qualité de l’organisation, qui répondent aux standards internationaux en matière d'accueil des événements sportifs majeurs.



Mettant en avant l’excellent état des stades qui sont restés intacts en dépit des dernières intempéries, ces journalistes se sont dits notamment impressionnés par les infrastructures sportives de Rabat et de Tanger, équipées de technologies ultramodernes.



Juan Castro, journaliste du quotidien Marca, a ainsi loué, dans une déclaration à la MAP, les infrastructures sportives "de classe mondiale" dont dispose le Maroc et qui répondent pleinement aux standards internationaux.



Le chroniqueur du journal madrilène d’information sportive a exprimé, dans le même sillage, son admiration pour la cérémonie d’ouverture qui a été profondément ancrée dans la culture locale et les traditions ancestrales marocaines, ajoutant que ce beau moment festif, qui a attiré un public nombreux, a été à la hauteur d’un événement international de l’envergure de la CAN.



Selon lui, la CAN-2025 pourrait constituer un moteur de développement du football africain en installant une nouvelle dynamique de développement qui profitera non seulement à l’équipe hôte, mais aussi aux autres sélections du continent.



A son tour, Nahuel Trasmonte, journaliste du quotidien argentin Olé, a mis en exergue la qualité des infrastructures sportives du Royaume, mais aussi l’efficacité du système de transport qui facilite les déplacements à travers le pays, notamment le train à grande vitesse (TGV) qu’il a qualifié de véritable symbole de modernité.



Dans une déclaration à la MAP, M. Transmonte s’est aussi dit fasciné par la cérémonie d’ouverture "spectaculaire" de la CAN 2025 organisée au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, une somptueuse enceinte sportive qui "n’a rien à envier aux infrastructures européennes".



L’édition marocaine de la CAN changera à tout jamais la perception du football en Afrique et le placera sous les projecteurs du monde entier, a relevé le journaliste argentin, rappelant que le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré lors de la cérémonie d’inauguration qu’il s’agirait de la meilleure CAN de l’histoire.



"Cette appréciation se confirme dans la mesure où l’événement constituera sans aucun doute un tournant décisif permettant au football africain de s’imposer parmi les grands rendez-vous sportifs internationaux", a-t-il enchaîné.



Revenant sur les performances des Lions de l’Atlas durant le tournoi africain, M. Transmonte a estimé que le Maroc, pays hôte, est le grand favori puisqu’il dispose d’une équipe de qualité reposant sur la même ossature que la sélection qui a atteint les demi-finales du Mondial de Qatar en 2022.



Par Ismail El Machrafi (MAP)

