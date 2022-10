Des infrastructures cruciales visées en Ukraine

Des centaines de localités sans électricité. Plusieurs frappes russes ont visé lundi matin des infrastructures cruciales de trois régions d'Ukraine, dont la capitale Kiev, laissant "des centaines de localités" sans électricité, a annoncé le Premier ministre ukrainien, Denys Chmygal, dans la matinée.



"Ce matin, des terroristes russes ont de nouveau attaqué les infrastructures énergétiques de l'Ukraine dans trois régions", a-t-il déploré, citant "cinq frappes de drone" sur la capitale Kiev et "des attaques au missile" sur les régions de Dnipropetrovsk (centre-est) et Soumy (nord-est). "Des centaines de localités sont sans électricité", a-t-il ajouté. "Tous les services travaillent actuellement (...) à rétablir l'approvisionnement en électricité", a-t-il assuré, demandant à la population de ces trois régions "d'économiser la consommation d'électricité, surtout aux heures de pointe".



A Kiev, "des installations énergétiques et un immeuble résidentiel ont été endommagés", a affirmé Denys Chmygal, quelques instants après que le maire de la capitale, Vitali Klitschko, a indiqué qu'une femme était décédée dans la frappe sur cet immeuble résidentiel, situé dans le centre-ville et qui s'est partiellement effondré. "Le corps d'une femme sans vie a été retrouvé dans les décombres", avait déploré M. Klitschko sur les réseaux sociaux, précisant qu'"une autre personne se trouvait encore sous les décombres". "Trois blessés sont hospitalisés", a-t-il ajouté.



La présidence ukrainienne a affirmé, de son côté, qu'"il y a des morts et des blessés" suite aux frappes russes dans la région de Soumy (nord-est).



Dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est), également touchée par les frappes russes, "nos soldats ont abattu trois missiles ennemis", a ajouté la présidence, mais "une roquette a touché une installation d'infrastructures énergétiques", a-t-elle précisé.