Des efforts soutenus de la police des eaux pour surveiller les ressources hydriques 

L'Agence du bassin hydraulique Draa-Oued Noun intensifie les patrouilles de la police de l'eau au niveau de la région de Guelmim-Oued Noun, pour contrôler l'exploitation des ressources hydriques et l'usage du domaine public de l'eau.



Le domaine d’intervention de l'agence englobe les quatre provinces de la région de Guelmim-Oued Noun (Guelmim, Sidi Ifni, Assa de Zag et Tan-Tan), les trois provinces de la région de Draâ-Tafilalet (Ouarzazate, Zagora, Tinghir) et la province de Tata, dans la région de Souss-Massa.



Ainsi, l'Agence du bassin hydraulique Draâ-Oued Noun, dont le siège se trouve à Guelmim, a pris une série de mesures pour mobiliser et rationaliser l'utilisation des ressources en eau dans la région, à travers notamment la construction de grands et petits barrages, la réalisation de forages pour l'approvisionnement en eau potable, la prévention de l'utilisation illégale de l'eau des puits et forages, ainsi que la préparation d'études pour la réutilisation des eaux.



L'Agence a également renforcé les patrouilles de la police de l'eau conformément à la loi 15-36 relative à l'eau, qui vise à établir des mécanismes de contrôle et de planification de l'eau, en vue de préserver et d’augmenter les réserves nationales en cette matière vitale.



Le directeur de l'Agence du bassin hydraulique Draâ-Oued Noun, Youssef Ben Hamou, a déclaré à la MAP qu'au vu de la situation hydrique "préoccupante" que connaît la région de Guelmim-Oued Noun et de la pression croissante sur les ressources hydriques à cause des années successives de sécheresse, l'Agence a pris une série de mesures concrètes visant à rationaliser l'utilisation de l'eau et préserver cette richesse vitale, notamment la construction du grand barrage de Fask à Guelmim et de petits barrages collinaires, du projet de barrage Assif Ouender à Sidi Ifni dans le cadre du programme national d'approvisionnement en eau potable et en eau d'irrigation 2020-2027.