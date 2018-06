Des dinosaures au Musée universitaire de météorites

Le Musée Universitaire de Météorites a fêté en mai 2018 son second anniversaire. Pour marquer ce jubilé, une grande exposition temporaire de 8 mois est présentée au public : Météorites et extinction des dinosaures″ dans le cadre du deuxième Séminaire international de la culture scientifique au Maroc. Cet événement scientifique se tient du 26 avril au 26 décembre 2018 avec au menu des conférences, des expositions, des excursions et des séances d’observation du ciel. Les activités programmées sont riches et variées et se tiennent au Musée Universitaire de Météorites, au site d’empreintes des dinosaures à Anza, à la Faculté des sciences d’Agadir et au Musée de la commune urbaine d’Agadir.

Dans le cadre du deuxième Séminaire international de la culture scientifique au Maroc, l'Association du Musée Universitaire de Météorites et l’Association marocaine d’orientation et de recherche Scientifique d'Anza organisent une exposition temporaire de 8 mois sous le thème "Météorites et Extinction des Dinosaures". Cette manifestation a pour objectifs, de faire intervenir différents contributeurs de différentes disciplines à travers plusieurs conférences et d’expositions d’enseignants chercheurs nationaux et internationaux (de France, des USA et d’Allemagne), d’acteurs de projets scientifiques et socioéconomiques et des associations impliquées dans la diffusion des connaissances scientifiques.

L’extinction des dinosaures ne constitue pas un problème propre à ces animaux, mais s’accompagne de la disparition simultanée de très nombreux groupes de créatures, terrestres et marines. L’exposition sera donc constituée d’une part, de fossiles de ces animaux (dinosaures, ammonites, etc), d’autre part d’échantillons de météorites (pierreuses et ferreuses) qui sont des fragments d’astéroïdes similaires à celui qui a impacté la surface terrestre il y a 66 millions d’années. Plusieurs théories ont été élaborées pour expliquer la disparition des dinosaures, suscitant des débats passionnés.

Deux hypothèses majeures proposent aujourd’hui d’expliquer la disparition des dinosaures : l’enchaînement d’un épisode volcanique long et intense et d’une collision météoritique. Chacun de ces deux événements aurait suffisamment modifié le climat et l’environnement des dinosaures pour provoquer leur disparition définitive. Les intervenants auront l’occasion de présenter, vulgariser et débattre, à travers plusieurs conférences, exposés et posters les deux hypothèses.



(Professeur à l'Université

Ibn Zohr et responsable du Musée Universitaire de Météorites)