Des députées marocaines en visite au Pays basque

Une délégation de femmes parlementaires marocaines a effectué, mardi, une visite au Pays basque (nord de l'Espagne), qui avait pour objet de renforcer les relations de coopération et l'échange d’expériences entre la Chambre des représentants et le Parlement de cette région autonome espagnole.

La délégation parlementaire marocaine était composée des députées Naima Bihich, du groupe Justice et développement (PJD), Naima Zidane, du groupe Rassemblement constitutionnel, Zineb Qayouh, du groupe istiqlalien (PI), Aicha Farih, du groupe Authenticité et modernité (PAM), Ibtissam Merrass, du groupe Union socialiste des forces populaires (USFP), Ahkim Laila, du groupe Mouvement populaire et Souad Zaidi, du groupe Progrès et socialisme (PPS).

Les membres de la délégation marocaine ont été ainsi reçus par la présidente du Parlement basque, Bakartxo Tejeria, et des membres de cette institution législative régionale, en présence du consul général du Maroc à Bilbao, Fatiha El Kamouri.

Cette première visite de femmes parlementaires marocaines à cette communauté autonome du nord de l'Espagne, qui fait suite à une invitation officielle du Parlement basque, constitue une occasion importante pour prendre connaissance des expériences des uns et des autres dans le domaine législatif et d'examiner les moyens de renforcer les relations de partenariat entre les deux institutions, a souligné Bakartxo Tejeria à cette occasion, saluant les efforts déployés par le Maroc pour promouvoir la participation des femmes à la vie politique et leur représentativité au sein des institutions élues.

Pour leur part, les députées marocaines ont tenu à souligner l'importance de cette rencontre dans le renforcement de la coopération décentralisée du Maroc avec cette région espagnole et la promotion des relations de partenariat entre les deux institutions législatives, et ce dans la perspective de mettre en oeuvre des projets de partenariat à même de permettre de renforcer les relations de coopération entre les deux parties.

«Le Maroc est en train de mettre en oeuvre le chantier stratégique de la régionalisation avancée, lancé par S.M le Roi Mohammed VI, afin de consolider la démocratie locale et de renforcer le développement économique, social et environnemental du pays», ont-elles relevé, formulant le souhait de pouvoir bénéficier de l'expérience développée par le Pays basque dans les domaines liés à la décentralisation, la bonne gouvernance et à la gestion des affaires locales.

Après avoir passé en revue les réalisations du Maroc dans les domaines législatif et réglementaire, les députées marocaines ont invité leurs homologues du Parlement basque à effectuer une visite au Royaume, pour s'approcher davantage des différents chantiers de développement ouverts et de maintenir des relations de travail étroites et continues.

Les membres de la délégation marocaine ont également tenu une réunion avec des membres de la commission des Affaires européennes et de l'action extérieure du Parlement basque, durant laquelle la présidente de la commission, Jone Berriozabal, a mis l'accent sur l'importance de cette rencontre, qui a permis aux représentants des deux institutions d'aborder plusieurs questions, liées notamment à la régionalisation avancée, l'organisation territoriale, la démocratie participative, la participation des femmes à la vie politique ainsi que la promotion de l'égalité des genres et les moyens de promouvoir la coopération bilatérale.

Elles ont, par la suite, été accueillies par la secrétaire générale de l’Action extérieure du gouvernement régional basque, María Angeles Elorza, qui a tenu à saluer l'intérêt porté par les femmes parlementaires marocaines au renforcement des relations entre le Royaume et la région du Pays basque, notant que cette rencontre vise à promouvoir l'échange d'expériences et à identifier les domaines devant faire l'objet d'une coopération fructueuse dans les années à venir.

Une réunion avec le maire de Vitoria, Gorka Urtaran Agirre, était également à l'ordre du jour de cette visite. Lors de cette rencontre, ce dernier a salué la participation active des députées marocaines à la promotion des relations de coopération entre le Maroc et l'Espagne, réitérant son engagement à examiner les possibilités de développer des partenariats avec des villes marocaines dans les domaines économique, social, culturel et environnemental.

Les membres de la délégation marocaine devront se rendre mercredi à la région de Cantabrie (nord) où ils tiendront des réunions notamment avec la présidente du Parlement régional, Dolores Gorostiage, et le président de la région, Miguel Angel Revilla.