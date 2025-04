Des congressmen se félicitent de la réaffirmation du soutien des Etats-Unis à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Le congressman américain, Joe Wilson, s’est félicité de la réaffirmation du soutien des Etats-Unis à la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara. A l’issue d’une rencontre mercredi avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le représentant républicain a indiqué que les discussions ont porté sur “notre partenariat de longue date et notre engagement en faveur de la paix dans la région, notamment la stabilité du Sahara face aux terroristes du +polisario+”.



“Les États-Unis soutiennent le Maroc pour favoriser la paix”, a affirmé Joe Wilson dans un post sur le réseau X (anciennement Twitter), accompagné des drapeaux des deux pays alliés. Les Etats-Unis ont réaffirmé mardi leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, en confirmation de la position communiquée par le Président Donald Trump à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



De son côté, l’ancien président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants des Etats-Unis, Edward Royce, a indiqué que la réaffirmation de la position américaine en appui à la souveraineté du Maroc sur son Sahara “consolide le soutien diplomatique dans les capitales clés” en faveur d’une solution définitive à ce différend régional sur la base de l’initiative marocaine d’autonomie.



Le Secrétaire d’Etat, Marco Rubio a réitéré la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara et a confirmé que Washington considère la proposition d'autonomie présentée par le Royaume comme la seule base crédible et réaliste pour résoudre le différend, a souligné M. Royce, dans une déclaration à la MAP, en se référant au communiqué du département d’Etat à l’issue de l’entretien, mardi à Washington, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le chef de la diplomatie américaine.



Pour ce fin connaisseur des questions géostratégiques internationales, qui compte pas moins de 26 ans au sein du Congrès, “le plan marocain d'autonomie demeure le cadre le plus détaillé et le plus soutenu au niveau international actuellement sur la table”.



“Le retour du président Donald Trump a ravivé les attentes quant à de nouvelles mesures concernant le Sahara occidental, s'appuyant sur la reconnaissance américaine de la souveraineté marocaine sur le territoire en décembre 2020”, a-t-il ajouté, estimant que les Etats-Unis ont aujourd’hui “l'opportunité de façonner un tel processus en harmonisant les ressources diplomatiques, de développement et de sécurité pour soutenir les efforts du Maroc”.



Evoquant la portée du partenariat stratégique entre Washington et Rabat, Edward Royce, qui a également été membre éminent de la Commission des services financiers de la Chambre des représentants, a indiqué que les deux pays ont réaffirmé, “leur engagement à promouvoir la paix et la sécurité sous le leadership du président Trump et de Sa Majesté le Roi Mohammed VI”. Un tel engagement “témoigne du renforcement continu” de l’alliance stratégique multiforme liant Rabat et Washington, a-t-il dit.



“Le rôle du Maroc en tant que partenaire régional en matière de sécurité demeure un pilier central de la relation bilatérale”, a-t-il souligné, indiquant que les exercices militaires conjoints, tels qu'African Lion, “traduisent l'intensité de la coopération en matière de défense, tandis que le soutien constant du Maroc à une solution négociée à deux États et son engagement actif dans la diplomatie régionale contribuent aux efforts plus larges des États-Unis pour stabiliser le Moyen-Orient”.



Et d’enchaîner que “les initiatives du Maroc au Sahel, notamment dans le cadre de l'Initiative atlantique, cadrent parfaitement avec les priorités américaines en matière de lutte contre le terrorisme et d'intégration régionale”.



Pour l'ex-congressman, le calendrier et la portée des rencontres de M. Bourita à Washington "soulignent la priorité absolue accordée par les deux gouvernements à la coordination des efforts pour relever les défis communs en Afrique du Nord, au Sahel et au Moyen-Orient”.



“Dans l'ensemble, la visite de M. Bourita et les engagements de haut niveau qu'elle a inclus témoignent d'une période de rapprochement renouvelé entre Washington et Rabat. Ces développements attestent d'une volonté commune d'élargir le partenariat à travers une coopération diplomatique, sécuritaire et économique accrue dans une région confrontée à une complexité et une instabilité croissantes”, a conclu l'ex-congressman.