Des concerts en streaming live gratuit

La Fondation ténor pour la culture a lancé une initiative proposant trois concerts par semaine en streaming live gratuit.

Dans ce cadre, les musiciens et professeurs de l'Orchestre philharmonique du Maroc (OPM), de l’Ecole internationale de musique et de danse et du Programme socioculturel Mazaya proposent de retrouver le public mardi, mercredi et jeudi à 19h00 sur leurs réseaux sociaux Instagram et Facebook, ainsi que sur la chaîne YouTube de l’OPM, pour 30 minutes de musique, souligne un communiqué des organisateurs.

Cette initiative intervient alors que les rassemblements de plus de 50 personnes ont été suspendus au Maroc, explique la même source, ajoutant : "Nous ne pouvions pas nous passer de jouer pour notre public".

Selon le communiqué, le programme de cette semaine, déjà entamé mardi, s’est poursuivi mercredi avec un concert animé par Jean-Baptiste Aucler au piano et Maksim Shapliak au violon, qui ont interprété des œuvres de Mozart, Brahms et Schumann.

De même, le public a eu rendez-vous, jeudi, avec Dafne Claudia Sevilla (piano) et Farid Bensaïd (violon), qui ont interprété des compositions de Beethoven.