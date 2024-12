Des chercheurs se penchent sur les défis de la langue arabe à l'ère du numérique et de l'IA

Des chercheurs et universitaires ont mis l’accent, mardi lors d'un colloque international organisé à Fès, sur les défis auxquels est confrontée la langue arabe à l'ère du numérique et de l’intelligence artificielle (IA), soulignant l’importance de cette langue en tant que composante essentielle de l'identité culturelle marocaine.



Les participants à ce colloque organisé par l'Ecole normale supérieure de Fès, l'Association marocaine au service de la langue arabe et la Coalition nationale pour la langue arabe au Maroc sous le signe: « La langue arabe face aux défis de l'ère numérique et de l'intelligence artificielle », ont abordé plusieurs thèmes dont la langue arabe et l'enseignement numérique, le rôle des supports numériques dans l'enseignement et l'apprentissage de la langue arabe et les moyens d'améliorer les techniques d'intelligence artificielle dans le développement et la diffusion de la langue arabe ainsi que le rôle des institutions culturelles.



Intervenant lors de ce colloque, organisé durant deux jours à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la langue arabe, le vice-président de l'Université Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès, chargé de la recherche scientifique et de la coopération, Mustafa Hadrami, a indiqué que cet établissement soutient la recherche scientifique à travers différents axes, dont la mobilité des professeurs et des étudiants chercheurs, l'achat d'équipements scientifiques et le soutien au centre d'innovation.



Il a ajouté qu'avec le développement des technologies modernes et leur impact sur la vie quotidienne des gens, “il faut valoriser, soutenir et développer la langue arabe pour lui permettre d’occuper la place qu’elle mérite et réfléchir à des mécanismes pour soutenir la recherche scientifique et la publier en langue arabe".



De son côté, le directeur de l'Ecole normale supérieure de Fès, Ali Haitouf, a affirmé que la langue arabe est porteuse d’une histoire ancienne et d’une culture riche, notant que cette langue “constitue une identité, une culture et une civilisation et c’est la langue du Coran, de la science et de la littérature”.



Il a précisé qu'à l'ère de la technologie et de l'innovation, le monde est aujourd'hui confronté à de nouveaux défis imposés par les outils d'intelligence artificielle, qui sont devenus partie intégrante de la vie quotidienne de l'individu, “ce qui nécessite de réfléchir aux possibilités de renforcer l'utilisation de la langue arabe et de la développer”.



Le chef du Centre de l’organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture, Majdi Haj Ibrahim, a rappelé, à cette occasion, les programmes et activités culturelles et scientifiques organisées par cette institution pour soutenir la langue arabe et améliorer son usage, notamment par l’utilisation des techniques de l'intelligence artificielle.