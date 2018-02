Des chercheurs marocains et étrangers à Nador pour débattre de la biodiversité microbienne des écosystèmes marins

Un panel d'experts et de chercheurs universitaires marocains et étrangers sont en conclave à Nador dans le cadre d'un workshop international (5-9 février) pour débattre des thématiques liées à la biodiversité microbienne des écosystèmes marins.

Lors de cette rencontre scientifique, organisée par la Faculté pluridisciplinaire de Nador (FPN) et le Laboratoire de physiologie, génétique et ethnopharmacologie relevant de l'Université Mohammed Premier (UMP-Oujda), les discussions seront axées sur les enjeux de la biotechnologie microbienne marine et les outils de recherche liés à la génomique et la bio-informatique.

Initié en collaboration avec le Réseau européen de bio-informatique Elixir, l'Association américaine de microbiologie et la Librairie nationale américaine de médecine (NLM), cet atelier fait suite aux travaux du Consortium international OSD financé par l’Union européenne, a-t-on appris, notant que la NLM est la plus grande bibliothèque médicale du monde qui maintient et offre une vaste collection de produits informatives électroniques dont les banques de gènes, une collection de séquences d'ADN connus et l'accès aux données de génomes de milliers d’organismes.