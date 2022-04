Des artistes de renom au Festival des Magic System

FICAK



Le Prix du jury de la 22ème édition du Festival international du cinéma africain de Khouribga (FICAK) sera baptisé au nom de feu Noureddine Saïl, a annoncé, mardi, la Fondation de ce festival.

Le Grand prix de ce festival organisé du 28 mai au 4 juin prochains sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, portera le nom d'Ousmane Sembene et celui de la mise en scène, le nom d’Idrissa Ouédraogo, a souligné le FICAK dans un communiqué parvenu à la MAP.

Le Prix du scénario portera le nom de Samir Farid alors que celui du meilleur rôle féminin rendra hommage à feue "Amina Rachid". Le prix du meilleur rôle masculin portera le nom de feu "Mohamed Bastaoui".



Dans la compétition du film documentaire, le grand prix rendra hommage au producteur tunisien Najib Ayyed alors que le Prix du jury sera baptisé au nom du réalisateur béninois Paulin Soumanou Vieyra, selon le communiqué.

Le cinéma burkinabé est l'invité d'honneur de cette 22ème édition du FICAK qui verra la projection de cinq films de cinéastes burkinabés de renom. Lors de cette édition du FICAK, 13 longs-métrages seront en lice en compétition officielle (Sélection fiction) et 7 films vont concourir dans la catégorie Films documentaires.



Théâtre



L'Association "Arto" pour le théâtre et les arts de spectacle à Aït Ourir organise, ce samedi et dimanche "Le week-end ramadanesque du théâtre", à l’occasion de la célébration de la Journée internationale du théâtre.

Cette manifestation est initiée en collaboration avec la Direction régionale de la culture de Marrakech-Safi, le Conseil communal d'Aït Aourir et l'Association des oeuvres sociales des fonctionnaires, agents et retraités de la commune d'Aït Aourir, sous le thème «Pour l’instauration d’une pratique théâtrale sérieuse».

Au menu de cette manifestation, figurent notamment la présentation de pièces théâtrales et la signature du livre « Etudes dans le théâtre marocain amazigh» de son auteur Mohamed Laâziz.



Nuits du Ramadan



L'Association des pionniers de l'art du conte à Jamâa El Fna organise, durant le mois sacré, le Festival "Nuits du Ramadan 2022".

A travers cet événement, initié en partenariat avec l'Association des animateurs de Halqa pour le spectacle et le patrimoine à Jamâa El Fna, les organisateurs visent à revivifier l'art du conte au niveau de cette place mythique.

L'événement connaîtra la participation des maâlems-conteurs Abderrahim El Azaliya et Mohamed Bariz, qui présenteront des spectacles, vendredi, samedi et dimanche, tout au long du mois de Ramadan, au siège de l'Association Monia et sur la place Jamâa El Fna.