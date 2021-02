Des ambassadeurs accrédités à Rabat louent la vision Royale de la coopération Sud-Sud

Plusieurs ambassadeurs accrédités au Maroc, en visite dans la région de Guelmim-Oued Noun, ont salué la vision de SM le Roi Mohammed VI sur la coopération Sud-Sud. L'ambassadeur du Tchad à Rabat, Mohamed Abdou Rassul, a souligné, au nom de ses collègues, que grâce à cette vision Royale, le Royaume est devenu un pays précurseur dans le renforcement des relations de coopération avec les pays africains et arabes. Dans une déclaration à la MAP, à l'issue de cette tournée de trois jours, il a relevé que les pays du Sud ont beaucoup à apprendre du Maroc, "pays de l’avenir" et "pôle africain par excellence", avec ses traditions ancestrales qui traduisent la civilisation arabo-islamique et africaine. La délégation, qui comprenait une dizaine d’ambassadeurs représentant des pays africains, asiatiques et arabes, a effectué cette tournée à l’initiative du Conseil de la région de Guelmim-Oued Noun, dans le cadre de la promotion des atouts et des opportunités d’investissement dans la région. Après Guelmim et Tan-Tan, les diplomates se sont rendus lundi à Sidi Ifni où ils ont visité, en compagnie du gouverneur de la province, El Hassan Sidki et la présidente du Conseil régional, Mbarka Bouaida, plusieurs coopératives agricoles dans le domaine de la valorisation des produits du terroir et qui contribuent à la consolidation de l’intégration sociale et l’amélioration du développement économique. Ils ont également visité le port de Sidi Ifni, qui connaît la réalisation de plusieurs projets structurants dans le domaine des pêches maritimes, ainsi que les belles plages de la province qui attirent de nombreux estivants marocains et étrangers. A Tan-Tan, la délégation diplomatique avait visité le port de la ville, l’un des plus importants du Maroc, le site touristique Oued Chbika, sur la RN entre Tan-Tan et Laâyoune, ainsi que l’embouchure de Oued Daraa qui renferme un site biologique et touristique. Les diplomates se sont informés à Guelmim en particulier de plusieurs infrastructures routières réalisées dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud.