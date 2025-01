Des académiciens et experts saluent les acquis majeurs en faveur de l'amazigh

Un parterre d’académiciens, d’experts et de chercheurs ont salué, jeudi à Fès, les importants acquis réalisés dans le domaine de la promotion de la langue amazighe.



Intervenant lors d’un colloque initié par l’Ecole normale supérieure de Fès sous le thème "Les sciences et la culture amazighe et la question identitaire", l’intellectuel et chercheur Hassan Aourid a mis en avant les avancées réalisées en faveur de la langue amazighe au Maroc, dont la création de l’Institut Royal de la culture amazighe (IRCAM), l’intégration de la langue amazighe dans les médias, la reconnaissance du caractère officiel de cette langue et l'instauration du 14 janvier, correspondant au premier jour de l’année amazighe, jour férié et chômé.



Soulignant que l’amazigh est un patrimoine commun à tous les Marocains et un élément clé de leur identité, M. Aourid a insisté sur la nécessité de préserver cette langue et de lui accorder davantage d’intérêt.



De son côté, le président de l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, Mustapha Ijjaali, a affirmé que décréter le 14 janvier jour férié reflète l’attention particulière accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’amazigh en tant que composante essentielle de l’identité marocaine riche de ses multiples affluents.



Il a relevé que l’amazigh a contribué à forger une identité marocaine unique, à la fois riche de sa diversité et ouverte sur le monde, rappelant que l’université Sidi Mohammed Ben Abdellah a été parmi les premières au Maroc à mettre en place des filières d’études amazighes, aussi bien au niveau de la licence que du master, et à ouvrir une filière dédiée à la langue amazighe.



M. Ijjaaali a également précisé que l’université propose des formations en amazigh et accorde une attention particulière à cette langue dans le cadre des recherches et projets de fin d’études, en en faisant un axe prioritaire des laboratoires de recherche accrédités.



Le chercheur à l’IRCAM, Mustapha Sghir a présenté, à cette occasion, la plateforme numérique lancée par l’institut pour l’apprentissage de la langue amazighe à distance, baptisée "MOOC IRCAM".



Cette plateforme, accessible gratuitement, a été conçue selon une approche pédagogique tenant compte des spécificités régionales des trois principales variantes de la langue amazighe: tarifit, tamazight et tachelhit, a-t-il expliqué, ajoutant qu'elle offre des cours variés pour apprendre les bases de la langue amazighe, renforcer les compétences communicationnelles et acquérir les connaissances nécessaires.