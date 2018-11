“Des..Espoirs” de Mohamed Ismail prochainement en salle

Le long métrage "Des..Espoirs" du réalisateur Mohamed Ismail, un thriller psychologique qui aborde des questions sociales sera projeté dans les salles de cinéma à partir du 28 novembre courant. Grand prix à la 22è édition du Festival Ciné-Ville de Fès, ce long métrage de 122 min relate l'histoire d’Amine, jeune brillant architecte qui, malgré sa belle carrière, porte les séquelles de son enfance perturbée, ce qui le pousse à mépriser les femmes. Après avoir rencontré Leïla, danseuse professionnelle orientale dans un cabaret, Amine s’est transformé radicalement en tombant follement amoureux d’elle et rêve de la garder auprès de lui pour toujours. Mais Leila, courageuse et farouche, doit avant tout se libérer du joug de Momo, son patron possessif et jaloux qui la violente.

Le film, qui avait remporté également le Prix du 2è rôle masculin, attribué à Fehd Benchemsi au Festival national du film de Tanger 2016, et le prix du public à la 22e édition du FCM de Tétouan, sera projeté en avant-première au Mégarama, à Casablanca, en présence de l'équipe du film. Une pléiade d’artistes de renom ont participé à l’interprétation des rôles de ce film, dont Farah El Fassi, Fehd Benshemsi, Ibtissam Moustatir, Mourad Ismail, Karim Saidi et Fatima Harrandi.

Le réalisateur a déjà produit plusieurs films traitant des questions sociales les plus préoccupantes tels que «Aouchtam» (1996), "Et après.. "(2000), "Ici et là" (2004), "Adieux mères"(2007) et "Awladlablad" (2009).