Dépôt des candidatures pour l’élection des représentants des magistrats au sein du CSPJ

L' opération de dépôt des candidatures à l'élection des représentants des magistrats au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), au titre de 2022-2026, a été lancée lundi à Rabat. Le dépôt des candidatures en vue de cette élection, prévue le 23 octobre prochain, se poursuivra jusqu'au 17 septembre au secrétariat général du conseil, en échange d'un récépissé faisant mention du nom du candidat, de la date et de l'heure du dépôt. Parallèlement au dépôt de leur candidature, les magistrats sont invités à signer la charte déontologique de l'élection des représentants des magistrats au CSPJ, élaborée avec la participation des associations professionnelles du secteur de la justice. De même, dans le cadre des mesures sanitaires visant la lutte contre la propagation de la pandémie de la Covid-19, ils ont été appelés à enregistrer une capsule vidéo de 4 minutes maximum dans un studio du CSPJ, laquelle sera mise en ligne sur le site officiel dédié aux élections. "Les capsules ainsi enregistrées seront mises en ligne sur le site officiel du Conseil à partir du 5 octobre", a fait savoir le secrétaire général du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mustapha L’bzar, soulignant que des fiches seront également mises en ligne sur le site afin de faire connaître les candidats ainsi que leur programme électoral. "Les candidats auront l'occasion de s'entretenir à distance avec les magistrats électeurs", a-t-il déclaré à la presse, notant que le Conseil rendra son verdict dans un délai de 48 heures à l'issue de l'opération du dépôt. Selon lui, il sera procédé à l'élection de quatre magistrats relevant des Cours d'appel et six des tribunaux de première instance. Les éventuels recours pourront être déposés auprès de la Chambre administrative relevant de la Cour de cassation.