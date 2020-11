Denzel Washington élu meilleur acteur du XXIème siècle par le New York Times

Le prestigieux New York Times a dévoilé cette semaine son classement des 25 meilleurs acteurs et actrices du XXIe siècle. Un classement où se mêlent des stars de tous les continents, des Etats-Unis à la Corée du Sud en passant par la France, le Brésil, l’Australie et la Chine. Si deux françaises, Isabelle Huppert et Catherine Deneuve se glissent dans cette liste, la première revient à Denzel Washington. L’acteur américain a marqué ces 20 premières années du siècle avec ses rôles dans Training Day (2001), Man On Fire (2004), Inside Man (2006), American Gangster (2007), Le Livre d’Eli (2010), Flight (2012), Equalizer (2014) ou encore Fences (2016).



“Denzel Washington est au-dessus de toute catégorie: un titan de l’écran qui est aussi un artisan subtil et sensible, avec une formation sérieuse sur scène à l’ancienne et une présence flamboyante. Il peut faire Shakespeare et August Wilson, la méchanceté ou l’héroïsme d’action. Il est également l’un des acteurs les plus normaux”, a indiqué A.O. Scott.



“Comme toutes les stars, le jeu de Washington semble inextricable de son charisme”, a ajouté sa consœur Manohla Dargis. “Il est devenu le totem dominant d’un certain type d’autorité masculine, comme John Wayne et Clint Eastwood avant lui”.



Mais depuis sa publication, ce classement subjectif fait grincer des dents pour ses nombreux absents. En effet, point de Leonardo DiCaprio, pourtant considéré comme l’un des plus grands acteurs de sa génération, dont les performances habitées valent tous les superlatifs (The Revenant, Aviator, Django Unchained, Gilbert Grape….) Incompréhensible absence, aussi, de l’immense Meryl Streep, l’actrice hollywoodienne la plus récompensée, qui mène depuis cinquante ans une carrière sans faute.



Le New York Times n’a pas non plus jugé bon d’accorder une place à l’intense actrice australienne Cate Blanchett (Blue Jasmine, Carol, L’étrange histoire de Benjamin Button…) On pourrait bien sûr en citer beaucoup d’autres comme Tom Hanks, Gérard Depardieu, Tom Cruise, Brad Pitt, Juliette Binoche, Christian Bale, Christoph Waltz, De Niro, Al Pacino, Johnny Depp… De nombreux internautes font part de leur grand étonnement sur Twitter