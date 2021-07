Une publication qui vaut assurément le détour. Habib El Malki relate dans un livre de quelque 300 pages l’histoire d’une action fructueuse et sans relâche à la tête de la Chambre des représentants.



En plus d’être particulièrement édifiant, « Démocratie consensuelle » est admirablement illustré par des photos remémorant des moments forts à l’actif de la première Chambre et de son président. Au vu du grand intérêt que représente ce livre document, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.