Démission collective des membres du secrétariat général du PJD

Le secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD), Saad Dine El Otmani, ainsi que les membres du secrétariat général de cette formation politique ont présenté, jeudi, leur démission collective, au lendemain de l'annonce des résultats des élections du 08 septembre.



Cette décision a été prise suite à une réunion extraordinaire du secrétariat général consacrée à l'examen des résultats du scrutin de mercredi où le parti de la Lampe n'a pu décrocher que douze sièges à la Chambre des représentants, occupant ainsi la huitième place, après dépouillement de 96% des bulletins de vote.



Dans un communiqué, le secrétariat qui affirme assumer l'entière responsabilité politique de sa gestion de cette étape, a également décidé de poursuivre la gestion des affaires du parti conformément aux dispositions de l'article 102 de son règlement intérieur. Le secrétariat du parti a aussi décidé de convoquer une session extraordinaire du Conseil national du PJD, samedi 18 septembre, afin de procéder à une évaluation globale des échéances électorales et la prise des décisions qu'il juge opportunes.



Il a aussi appelé à accélérer la tenue d'un Congrès national extraordinaire dans les plus brefs délais.



Le secrétariat a en outre estimé que les résultats annoncés sont "incompréhensibles et illogiques et ne reflètent pas la réalité de la carte politique dans notre pays, ni la position du parti dans le paysage politique, ni son bilan dans la gestion de la chose publique locale et gouvernementale ainsi que la large interaction des citoyens avec le parti pendant la campagne électorale".