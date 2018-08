Demi Lovato arrêtera-t-elle sa carrière ?

Demi Lovato aura fait très peur à ses fans en juillet dernier. Alors qu’elle semblait en avoir fini avec ses vieux démons, la chanteuse américaine a été victime d’une overdose lors d’une fête chez elle. Et alors que Demi Lovato est partie en cure de désintoxication, elle a eu droit à un tendre message de la part de sa sœur Madison De La Garza pour son anniversaire : “Aujourd’hui aurait pu être l’un des pires jours de ma vie, mais au lieu de ça je l’ai passé à remercier Dieu, les médecins incroyables, l’équipe de Demi et tous les gens à travers le monde qui ont offert leur soutien. Sans eux, je n’aurais plus ma grande sœur. J’y ai beaucoup pensé et j’aimerais que chacun puisse voir les petits détails qui la caractérisent, comme la manière dont ses narines bougent quand elle prononce certains mots, ou quand elle repousse mes cheveux derrière mon oreille quand j’essaye de m’endormir, parce que ce sont les choses pour lesquelles je suis reconnaissante aujourd’hui”.

Toutefois, si une partie de la famille de la chanteuse semble la soutenir, Demi Lovato doit également faire face à la colère de son grand-père. Ce dernier s’est notamment confié sur ses inquiétudes concernant la vie qu’elle est en train de mener. Et il aimerait surtout que Demi Lovato arrête sa carrière : “J’aimerais que Demi arrête sa carrière et revienne habiter au Texas, où elle a grandi avant qu’il ne soit trop tard. Hollywood est un horrible endroit !”, a-t-il confié à Radar Online. Jaime De La Garza a révélé qu’il priait tous les jours pour sa petite-fille : “Tout le monde m’appelle pour me dire qu’elle va bien”.