Démantèlement d'un vaste réseau de trafic de drogue dure opérant entre le Sénégal, la Guinée-Bissau et le Mali

La Gendarmerie sénégalaise a annoncé samedi le démantèle ment d'un vaste réseau de tra fic de drogue dure opérant entre le Sénégal, la Guinée-Bissau et le Mali. Selon un communiqué du Haut commandement de la Gendarmerie nationale, l'opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée.



Le coup de filet s’est soldé par l’arrestation de quatre individus, ajoute le communiqué qui précise que ces derniers sont poursuivis pour association de malfaiteurs, trafic in ternational de drogue et blanchiment de capitaux.



La perquisition a également per mis la saisie de 72 tablettes de co caïne, totalisant 80 kg, de dix véhicules, ainsi que d’une somme de 2.590.000 francs CFA, selon la même source. Les investigations se poursui vent pour arrêter toutes les per sonnes impliquées dans ce trafic illicite, selon le communiqué.