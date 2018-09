Démantèlement d'un atelier clandestin de fabrication de sacs en plastique

La commission provinciale mixte de contrôle a démantelé, dernièrement, un atelier clandestin de fabrication de sacs interdits, situé à Douar Ouled Moumen, commune rurale de Moualine El Oued (province de Benslimane), a annoncé, jeudi, le ministère de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique.

Lors de cette opération, menée le 5 septembre, la commission de contrôle a procédé à la saisie de 89 kg de déchets en matière plastique, 65 kg de matières plastiques broyées, 167 kg de polyéthylène, 163 kg de sacs en plastique finis interdits d’usage et des machines et outils utilisés dans la fabrication desdits sacs, précise le ministère dans un communiqué.

Les autorités ont procédé à la fermeture de l’atelier et à l’envoi des produits et machines saisis au dépôt municipal, affirme le communiqué, ajoutant qu'une enquête judiciaire a été ouverte à cet effet.

Par ailleurs, il a été constaté lors des récentes opérations de démantèlement des entrepôts et ateliers clandestins, l’utilisation croissante de matières en plastique récupérées dans les décharges, hautement toxiques et nuisibles à la santé, relève la même source.