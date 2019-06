Démantèlement à Al Haouz d’une cellule terroriste liée à "Daech"

Les investigations et les recherches menées par le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) suite au démantèlement, mardi dernier, dans la commune d'Ourika (région d’El Haouz) d'une cellule terroriste liée à "Daech" ont permis la découverte dans cette région de deux caches aménagées dans deux fermes par les membres de cette cellule.

Un communiqué du BCIJ précise que les perquisitions menées ce jeudi dans ces deux caches ont abouti à la saisie d'une grande quantité de substances chimiques et d'autres quantités de poudre noire et de sciure d'aluminium, de deux bonbonnes de gaz, de cagoules, d'outils de soudure, ainsi que de petites lampes, de câbles électriques, de petites et moyennes boules de fer soupçonnés d'être utilisés dans la fabrication d'explosifs, qui seront soumis à l'expertise technique par les services compétents.

La même source rappelle que l'enquête en cours avec les éléments arrêtés a révélé leur implication dans la planification de l'exécution de plusieurs projets terroristes extrêmement graves qui visaient des sites sensibles dans le Royaume.

Les mis en cause seront déférés devant la justice au terme de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, selon le BCIJ.