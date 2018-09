Delon, Aznavour, Patti Smith et d’autres personnalités lancent un appel pour la planète

Pedro Almodovar, Alain Delon, Patti Smith, Catherine Deneuve, Charles Aznavour, Anish Kapoor... Deux cents personnalités du monde des arts, du spectacle et de la science lancent lundi un cri d'urgence pour sauver la planète, "plus grand défi de l'histoire de l'humanité".

"Nous vivons un cataclysme planétaire", rappellent les signataires de cette tribune publiée par le journal Le Monde, qui évoquent notamment le changement climatique et la réduction de la biodiversité à travers la planète. "Il est trop tard pour que rien ne se soit passé: l'effondrement est en cours", soulignent ces artistes, journalistes, écrivains, photographes. "Mais il n'est pas trop tard pour éviter le pire". "Face au plus grand défi de l'histoire de l'humanité, le pouvoir politique doit agir fermement et immédiatement", exigent-ils, ajoutant: il "est temps d'être sérieux".

Cette tribune, qui répond à un appel de l'actrice française Juliette Binoche et de l'astrophysicien français Aurélien Barrau, a été lancée quelques jours après la démission-surprise du populaire ministre français de la Transition écologique Nicolas Hulot, qui a jeté l'éponge faute d'avoir obtenu des avancées suffisantes en matière d'environnement.

"Nous considérons qu'un gouvernement qui ne ferait pas du sauvetage de ce qui peut encore l'être, son objectif premier et revendiqué ne saurait être pris au sérieux", avertissent les signataires, alors qu'est attendu le nom du successeur de Nicolas Hulot d'ici mardi. "Nous proposons le choix du politique - loin des lobbys - et des mesures potentiellement impopulaires qui en résulteront".

De nombreuses personnalités du monde entier ont signé cet appel. Des actrices et acteurs - Jude Law, Isabella Rossellini, Isabelle Adjani, Emmanuelle Béart, Isabelle Hupert, Romain Duris -, mais aussi des réalisateurs et des metteurs en scène, comme Wim Wenders, David Cronenberg, Olivier Assayas, Ivo Van Hove, Claire Denis... La chanteuse britannique Marianne Faithfull est aussi signataire, tout comme l'artiste française Sophie Calle ou encore le mathématicien Mikhaïl Gromov.