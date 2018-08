Délit présumé de Salah

Une vidéo montrant l'attaquant des Reds utilisant son téléphone tout en conduisant a circulé sur les réseaux sociaux. Le club de la Mersey a discuté avec Mohamed Salah et a prévenu la police, qui s'est chargée du dossier.

C'est une histoire assez rocambolesque qui nous vient d'Angleterre. Dimanche, Mohamed Salah a ouvert son compteur but en Premier League (compétition à suivre en exclusivité sur RMC Sport) lors de la 1ère journée contre West Ham (4-0). Mais ce n'est pas pour ses prouesses sur le terrain que le nom de l'Egyptien fait couler de l'encre ce lundi.

Une vidéo montrant l'attaquant utilisant son téléphone, alors qu'il est au volant de sa voiture - à l'arrêt - et que des fans l'entourent, a circulé sur les réseaux sociaux. La polémique a vite enflé, à tel point que Liverpool a décidé d'intervenir.

"Le club, après avoir discuté avec le joueur, a averti la police du Merseyside à propos de cette vidéo et des circonstances dans lesquelles elle a été filmée", a déclaré un porte-parole des Reds au quotidien Liverpool Echo.

Sur Twitter, la police du comté confirme qu'elle a été mise au courant à propos d'une "vidéo censée montrer un footballeur utilisant son téléphone mobile tout en conduisant" et que l'affaire "a été transférée au département compétent".

Le porte-parole des Reds de Liverpool précise que ce sujet sera désormais "traité en interne" et que "ni le club, ni le joueur ne feront davantage de commentaires à ce propos".