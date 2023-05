Défis et attentes du secteur du plastique et de l'emballage mis en lumière à Casablanca

Les défis et les attentes du secteur du plastique et de l'emballage ont été mis en lumière lors d’une rencontre organisée récemment à Casablanca, par Global Fairs and Events, déléguée par la Fédération marocaine de plasturgie (FMP).



Placé sous le thème « La plasturgie au cœur des alliances industrielles innovantes », cet événement a réuni des acteurs clés de l'industrie, notamment le Docteur Nabil Souaf, directeur de la Fédération marocaine de plasturgie, Ben El Arroubia Ahmed, DG de Nanoplast-Industrie et responsable des séminaires scientifiques de Plast & Pack Expo et Mme Ikram Ettis, DG de Global Fairs and Events.



Au cours de cette rencontre dont l'objectif principal était de promouvoir une plus grande intégration en faveur de produits « 100% Made in Morocco », les intervenants ont abordé des sujets tels que l'innovation technologique, la durabilité, la gestion des déchets plastiques et les opportunités de collaboration au sein de l'industrie.



Cet événement a constitué une plateforme cruciale pour réunir les principaux acteurs de l'industrie du plastique et du packaging. Il fut l’occasion pour les médias conviés présents à cette conférence d’obtenir des informations supplémentaires sur les initiatives et les projets en cours dans le domaine de la plasturgie. Il a ainsi favorisé la collaboration et l'échange d'idées en vue de renforcer l'économie marocaine et de promouvoir un avenir durable pour le secteur de la plasturgie.



Pour rappel, la Fédération marocaine de plasturgie organise concomitamment la 9ème édition du PlastExpo - Salon international du plastique, de caoutchouc, des composites et de pétrochimie- et la 4ème édition du PackExpo (Salon international du packaging, de l’impression et de la logistique de proximité).



Précisons que ces deux rendez-vous se tiendront du 07 au 10 juin 2023 au Parc des expositions Mohammed VI à El Jadida – Maroc, sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce et avec l’appui de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et en partenariat avec la CGEM.



Outre les acteurs locaux de la plasturgie et du packaging, des industriels venant d’autres pays y prendront également part, affirme la FMP qui a entamé des contacts avec les représentations commerciales et économiques des ambassades étrangères partenaires installées au Maroc à cette fin.



Selon les organisateurs, des exposants de 30 pays sont attendus avec pas moins de 350 acteurs nationaux et internationaux avec un volume de visitorat professionnel attendu dépassant les 20.000 personnes.



A souligner que deux pays partenaires seront à l’honneur lors de cette édition, il s’agit de l’Italie représentée par l’Association des constructeurs de machines pour le plastique et le caoutchouc (AMAPLAST) et du Portugal représenté par l’Association portugaise des industriels du plastique (APIP).



Il sied de préciser que tous les contacts pris dans ce cadre ont été précédés par plusieurs actions. En l’occurrence, la signature de la convention-cadre pour le sourcing local en emballage du secteur agroalimentaire intervenue le 20 juin 2022, en présence du ministre de l’Industrie, Ryad Mezzour, du président de la FENAGRI et de plusieurs autres fédérations partenaires.



Rappelons également qu’une autre convention spécifique sourcing local en produits de la plasturgie a été signée à l’occasion pour substituer l’importation des emballages plastiques dans un objectif de renforcer la souveraineté et l’autonomie de l’industrie marocaine.



Par ailleurs, des conventions pour le développement de l’investissement au Maroc et à l’étranger ont été signées avec plusieurs représentations sectorielles lors du Plastics Summit - Global Event 2022 en octobre 2022 et de la 10ème édition du Forum-exposition de la plasturgie qui a été organisée en juin 2022 sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, en partenariat avec la CGEM, et avec le sponsoring de la Société nationale d’électrolyse et de pétrochimie (SNEP) et le soutien de l’Agence marocaine de développement de l’investissement et des exportations (AMDIE).