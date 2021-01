Décès du militant Abdelkrim Belkoura: Les condoléances du Bureau politique

C’est avec grande affliction que le Bureau politique a appris le décès, survenu dimanche 27 décembre, du militant ittihadi, l'un des cadres les plus en vue de l'USFP et ex-conseiller communal à Rabat, Abdelkrim Belkoura, qui était également connu pour ses valeureuses contributions dans le quotidien «Libération».

En ces douloureuses circonstances, le Bureau politique présente ses sincères condoléances à l’épouse du regretté, Mme Fatima El Hilali, à ses enfants Samir et Yasmina, ainsi qu’aux familles Belkoura, El Hilali et Charfi.

Puisse Dieu avoir l’âme du défunt en Sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.